Gboard: Ganz neue Google-Tastatur lässt euch modisch tippen – bringt drehbare Kappe für den Kopf (Video)

Das Team der Tastatur-App Gboard bringt immer wieder neue Funktionen und Möglichkeiten in die App, arbeitet aber auch abseits der virtuellen Welten an physischen Projekten. Vor einigen Jahren hat man eine ganz neue Tastatur vorgestellt, mit der das Tippen sowohl im Büro als auch unterwegs möglich ist. Endlich muss man kein sperriges Keyboard mehr mitschleppen, sondern setzt es sich in Form der Gboard-Kappe einfach auf den Kopf.



Googles Gboard-Entwickler haben jede Menge Humor, das haben sie in den letzten Jahren zur Genüge bewiesen. Denn jedes Jahr am 1. Oktober stellen sie eine innovative neue Tastatur-Idee vor, die es in der Form noch nicht gegeben hat. Wir haben euch hier im Blog bereits die Teetassen-Tastatur, die Klavier-Tastatur und natürlich auch die Wählscheibentastatur sowie die doppelseitige Tastatur vorgestellt. Jetzt schauen wir uns ein weiteres Projekt an.

Im Jahr 2023 hat Google die Gboard-Kappe vorgestellt, mit der man einige Probleme moderner Tastaturen lösen möchte. Allen voran wird endlich das Problem der Mobilität gelöst, denn ihr müsst kein sperriges Keyboard mehr herumtragen, sondern setzt dieses einfach auf den Kopf. Die Gboard-Kappe ist dem Design einer Standard-Taste nachempfunden und hat auch eine dementsprechende Form.

Bedient wird die Tastatur ganz einfach per Drehung direkt auf dem Kopf. In der Kappe ist ein Gyroskop verbaut, das jede Drehung registriert und das entsprechende Zeichen eingibt. Bestätigt wird die Eingabe natürlich durch einen Druck auf die überdimensionale Taste auf dem Kopf. Es ist sehr einfach: Drehen zur Auswahl und Drücken für die Eingabe. Eine Drehung des Kopfes ist übrigens nicht notwendig – das würde ja auch etwas merkwürdig aussehen. Schaut euch einmal die folgende Galerie mit Beispielfotos an.

















Googles Gboard-Team spricht davon, dass das Produkt eine dezente und geniale Tastatur bietet. Wer seine Tastatur bisher auf dem Kopf balanciert hat – siehe Video – kann das nun endlich in angenehmer Form der Kappe tun.

Natürlich kann eine solche Tastatur auch den Nachteil haben, dass sie vielleicht nicht ganz fest auf dem Kopf setzt. Auch daran hat das Gboard-Team gedacht und einen entsprechenden Kinngurt als Zubehör entwickelt. Damit seid ihr auch für stürmische Zeiten gerüstet und könnt weiterhin dem Tippvergnügen nachgehen. Wer mit dem Design nicht ganz warm wird, darf schon bald auf weitere Varianten hoffen. Im Video seht ihr kleinere Basecaps, Uni-Hüte oder gar eine Kochmütze.

Leider hat es auch dieses Produkt niemals auf den Markt geschafft, doch wer sich dafür begeistern kann, kann wie gewohnt sowohl die Bauanleitung als auch die notwendige Software bei Github herunterladen.

