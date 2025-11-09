Pixel Deals im Google Store: Bis 40 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Buds, Watch, Snap & Co (Amazon)

Auch am zweiten Tag des Wochenendes gibt es Aktionen im Google Store bei Amazon, der sich bereits auf den Black Friday vorbereitet. Es gibt überraschend hohe Rabatte auf das gesamte Pixel-Portfolio: Jetzt gibt es 20 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, bis zu 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2, starke Aktionen auf Pixel 9a, Pixel 9 und die Pixel Watch sowie eine ganze Reihe von attraktiven Bundles.



Im Google Store bei Amazon muss man sich wahrlich nicht verstecken, denn dieser hält immer wieder starke Aktionen bereit und fährt natürlich auch beim bevorstehenden Black Friday ganz vorn mit. Schon seit einigen Tagen gibt es eine regelrechte Rabattwelle und an diesem Wochenende legt man nochmal eins drauf: Jetzt gibt es die Pixel 10-Smartphones mit 22 Prozent Rabatt, die Pixel 9-Smartphones mit 40 Prozent Rabatt und Gratis-Chromebook sowie das Pixel 9a mit 24 Prozent Rabatt und gratis Pixel Buds unter 500 Euro.

Aber nicht nur beim Smartphone-Kauf könnt ihr in diesen Tagen sehr viel sparen, sondern auch das erweiterte Pixel-Portfolio ist stark rabattiert worden: An diesem Wochenende gibt es die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt, sogar auf die brandneuen Pixel Buds 2a gibt es schon 20 Prozent Rabatt und ihr spart auf die Pixel Buds Pro 2 ganze 33 Prozent. Möchtet ihr auf das etablierte Paket aus Smartphone und Kopfhörer setzen, könnt ihr die Geräte im Bundle kaufen und noch mehr sparen. Außerdem gilt noch immer die Aktion, dass ihr 100 Euro Eintauschbonus auf ein Pixel 10 Pro erhaltet, ein ganzes Jahr Google One AI Pro kostenlos beim Kauf eines Pro-Smartphones bekommt und 60 Tage Audible gratis von Amazon erhaltet. Damit könnt ihr das Paket direkt in vollem Umfang nutzen.

Schaut doch einfach einmal bei den Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon vorbei, ob ihr ein interessantes Angebot für euch findet. Ihr könnt euch sogar ein Pixel 9 in Aktion mit Chromebook gratis sichern. Es gibt noch weitere Aktionen vom Pixel-Tablet über Schutzhüllen bis zu einigen Nest-Produkten, die an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden. Einige Highlight-Angebote rund um die Pixel-Smartphones und die Pixel Buds findet ihr in der unten eingebundenen Amazon-Box. Rabattiert ist übrigens auch das Pixelsnap-Ladesystem mit 20 Prozent Rabatt.

