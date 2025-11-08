Pixel Deal: Pixel 9-Smartphone jetzt stark rabattiert + Acer Chromebook gratis! Google-Bundle für 628 Euro

Schon als Einstimmung auf die kommenden Black Friday-Aktionen gibt es schon jetzt starke Pixel-Aktionen im Google Store mit sehr attraktiven Preisen. Vermutlich nur noch dieses Wochenende gibt es auch ein interessantes Bundle, das in allen Durchläufen schnell ausverkauft war. Nur wenige Tage bekommt ihr ein Pixel 9-Smartphone deutlich günstiger + ein Chromebook gratis – natürlich mit einem stark reduzierten Gesamtpreis. Das solltet ihr nicht verpassen.



Google bringt zur Einstimmung auf die Black Friday-Woche wieder eine starke Aktion zurück, die sich schon im Frühling und Sommer Beliebtheit erfreut hat, aber natürlich auch jetzt noch sehr interessant ist: Nur noch wenige Tage könnt ihr euch das Pixel 9 für nur 629 Euro sichern – ein hoher Rabatt im Vergleich zur UVP – und bekommt ein Chromebook gratis mit in das Paket. Im Normalfall liegt der Gesamtpreis rechnerisch bei 1.148 Euro – ihr spart also gute 40 Prozent im Vergleich zum UVP. Als Kirsche auf der Sahnetorte bekommt ihr von Amazon auch noch 60 Tage Audible kostenlos.

Ich habe hier im Blog schon mehrfach ausführlich ausgeführt, warum sich der Pixel 9-Kauf lohnt und ihr nicht immer das neueste Google-Smartphone zum hohen Preis benötigt. Das gilt natürlich auch für diese Aktion und dank der langen Updates sogar noch in den kommenden Jahren. In Kurzform: Google bietet euch sieben Jahre Updates, sodass das Pixel 9 noch bis August 2031 (!) monatlich zuverlässig versorgt wird. Beim deutlich teureren Pixel 10 wäre es August 2032 – aber wenn man sich einmal ehrlich ist, macht das bei der zu erwartenden Nutzungszeit keinen Unterschied.

Der Verkaufspreis dieser Aktion ist der immer wieder mal verfügbare Aktionspreis des Pixel 9. Das echte Highlight ist das Acer Chromebook, das man euch kostenlos mit in das Paket legt. Damit richtet ihr euch sowohl Mobil mit dem Smartphone als auch flexibel mit dem Notebook und ChromeOS ganz neu ein. Gerade die kommende Zusammenlegung von Android und ChromeOS macht das Paket noch einmal interessanter. Wenn ohnehin ein Smartphone-Kauf ansteht und es nicht das teure Flaggschiff sein muss, sollte man diese Aktion auf jeden Fall ins Auge fassen.

Schaut euch bei Interesse auch die starken Aktionen rund um die Pixel 10-Smartphones im Google Store und den Pixel Watch-Deal an. Alle Aktionen in der Übersicht findet ihr unter dem folgenden Link:

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

