Google Play Store Aktion: Diese 53 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über den Android 17 Min-Mode und über die neue intelligente Google Maps Navigation. Informiert euch auch rückblickend in unserem Android Update, im Gemini Update und im Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 08.11.2025

Pixel Watch Deal: Googles Smartwatches jetzt mit bis zu 44 Prozent Rabatt sichern – Pixel Watch 3 in Aktion

Apps
QR- und Barcode-Scanner PRO
QR- und Barcode-Scanner PRO
Download QR-Code
QR- und Barcode-Scanner PRO
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
ADWLauncher 1 EX
ADWLauncher 1 EX
Download QR-Code
ADWLauncher 1 EX
Entwickler: AnderWeb
Preis: Kostenlos
Schallmesser - Dezibelmesser
Schallmesser - Dezibelmesser
Download QR-Code
Schallmesser - Dezibelmesser
Entwickler: Tools Dev
Preis: Kostenlos
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Download QR-Code
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
Spy Camera Network Scanner PRO
Download QR-Code
Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
Download QR-Code
Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Cutout Premium
Cutout Premium
Download QR-Code
Cutout Premium
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Contacts Widget - Speed Dial
Contacts Widget - Speed Dial
Download QR-Code
Contacts Widget - Speed Dial
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Add Frames to photos
Add Frames to photos
Download QR-Code
Add Frames to photos
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Full Battery Alarm
Full Battery Alarm
Download QR-Code
Full Battery Alarm
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Perpetual Watch Face
Perpetual Watch Face
Download QR-Code
Perpetual Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Control Dash: Watch face
Control Dash: Watch face
Download QR-Code
Control Dash: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
TACT THREE: Watch face
TACT THREE: Watch face
Download QR-Code
TACT THREE: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Android 17: Das ist der neue Min-Mode – Google bringt wohl Apps auf das Always-on Display (Screenshots)

Google Maps: Intelligente Navigation mit Orientierungspunkten kommt – Revolution in der Routenführung




pixel angebote amazon aktion rabatt

Spiele
Color Match2
Color Match2
Download QR-Code
Color Match2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Healing Wood Block Travel
Healing Wood Block Travel
Download QR-Code
Healing Wood Block Travel
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
CleanUp
CleanUp
Download QR-Code
CleanUp
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Empire Defender Offline Games
Empire Defender Offline Games
Download QR-Code
Empire Defender Offline Games
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
Download QR-Code
EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Stickman Master Premium
Stickman Master Premium
Download QR-Code
Stickman Master Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
Dungeon Princess : RPG
Dungeon Princess : RPG
Download QR-Code
Dungeon Princess : RPG
Entwickler: Ssicosm
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Download QR-Code
Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
SPHAZE: Sci-fi puzzle game
SPHAZE: Sci-fi puzzle game
Download QR-Code
SPHAZE: Sci-fi puzzle game
Entwickler: SUBPIXELS
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
Download QR-Code
König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Dungeon Princess 2 : RPG
Dungeon Princess 2 : RPG
Download QR-Code
Dungeon Princess 2 : RPG
Entwickler: Ssicosm
Preis: Kostenlos
Dead God Land - Light Survival
Dead God Land - Light Survival
Download QR-Code
Dead God Land - Light Survival
Entwickler: MAD PIXEL
Preis: Kostenlos
Heroes Infinity Premium
Heroes Infinity Premium
Download QR-Code
Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Heroes Legend - Epic Fantasy
Heroes Legend - Epic Fantasy
Download QR-Code
Heroes Legend - Epic Fantasy
Entwickler: MGIF
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
Undead City: Survivor Premium
Download QR-Code
Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Autobahn-Spiel
Autobahn-Spiel
Download QR-Code
Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Download QR-Code
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Words Search - Word Puzzles
Words Search - Word Puzzles
Download QR-Code
Words Search - Word Puzzles
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
Download QR-Code
[VIP]UFO Dude RPG
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Word Tower - Premium Puzzle
Word Tower - Premium Puzzle
Download QR-Code
Word Tower - Premium Puzzle
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Words Search - Premium
Words Search - Premium
Download QR-Code
Words Search - Premium
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
TouchTouchPangPang
TouchTouchPangPang
Download QR-Code
TouchTouchPangPang
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
CatchBee
CatchBee
Download QR-Code
CatchBee
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Perfect 3m
Perfect 3m
Download QR-Code
Perfect 3m
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Find12x 4P
Find12x 4P
Download QR-Code
Find12x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Okey - Rummy
Okey - Rummy
Download QR-Code
Okey - Rummy
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern «




Icon Packs
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
Download QR-Code
Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Kathleen - Lines Icon Pack
Kathleen - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Raya Reloaded Icon Pack
Raya Reloaded Icon Pack
Download QR-Code
Raya Reloaded Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
Kamsa Squircle - Icon Pack
Kamsa Squircle - Icon Pack
Download QR-Code
Kamsa Squircle - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket