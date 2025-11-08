Smart Home: Gemini for Home jetzt im Rollout – das sind die neuen Farbcodes für Smart Speaker (Galerie)

In diesen Tagen kommt das neue Gemini for Home bei vielen US-Nutzern an und bringt dort zusätzlich zu den neuen Funktionen und der verbesserten Künstlichen Intelligenz auch die neuen Farbcodes der Smart Speaker. Diese bestehen aus drei verschiedenen farblichen Animationen und haben je nach Darstellung und Farbe unterschiedliche Bedeutungen.



Wir haben vor wenigen Tagen über die neuen Smart Speaker-Farben von Gemini for Home berichtet, die die bisherige Animation in den vier Google-Farben oder den vier weißen LEDs ersetzen. Es gibt weiterhin die weiße Darstellung, die vierfarbige Darstellung in den Google-Farben sowie den Gemini-Regenbogen in dessen Farbgebung von Blau-Pink-Violett. Alle drei werden im neuen Stil miteinander kombiniert.

In der Standardkonfiguration erscheinen zunächst die vier Google-Farben Grün-Gelb-Rot-Blau, anschließend wandern die Lichtpunkte von Gemini über diese Farben, um schlussendlich von einer weißen Linie abgelöst zu werden. Das sieht in obiger Animation ein bisschen wild aus, aber dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass die LEDs auf den Smart Speakern recht klein sind und man das Gerät in den meisten Fällen vielleicht gar nicht ansieht.

Aber es gibt nicht nur diese Animation, sondern auch eine Reihe weiterer Farbcodes, die den aktuellen Status zeigen oder auch auf Probleme bzw. Situationen hinweisen können. Im Folgenden zeigen wir euch die von Google veröffentlichten Farbcodes, die man vielleicht einmal im Hinterkopf behalten sollte. Beachtet bitte, dass das Update auch unabhängig von Gemini for Home bei euch eintreffen könnte. Die aktuell genutzten weit verbreiteten Codes findet ihr auf dieser Seite.









Violette Lichter leuchten ununterbrochen von links nach rechts: Nachdenken.

Nachdenken. Violette Lichter pulsieren kontinuierlich: Reaktion.

Reaktion. Vier violette Lichter blinken zweimal auf und erlöschen dann: Der Sprachassistent Gemini for Home hat Ihre Anfrage verstanden, aber nicht verbal reagiert. Zum Beispiel, nachdem Sie „Nächster Titel“ gesagt haben, während ein Lied abgespielt wird.

Der Sprachassistent Gemini for Home hat Ihre Anfrage verstanden, aber nicht verbal reagiert. Zum Beispiel, nachdem Sie „Nächster Titel“ gesagt haben, während ein Lied abgespielt wird. 4 weiße Lichter blinken und erlöschen dann: „Hey Google“ wurde erkannt, aber es wurde keine Frage oder kein Befehl identifiziert.

„Hey Google“ wurde erkannt, aber es wurde keine Frage oder kein Befehl identifiziert. 4 weiße Lichter pulsieren schnell: Zuhören.

Zuhören. 4 durchgehend orangefarbene Lichter: Mikrofon ist ausgeschaltet.

Schaut euch einmal die gesamte Liste beim Google Support an, die für jedes Gerät die einzelnen Farbcodes auflistet, die sich zum Teil auch durch die äußere Farbgebung des Smart Speakers unterscheiden können.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.