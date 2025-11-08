Google Chrome: So könnt ihr das neue Autofill aktivieren – Browser kennt Führerschein, Reisepass und mehr

Die Autofill-Funktion in Google Chrome kann den Nutzern einiges an Tipp- und Nachschau-Arbeit abnehmen, das dürfte den allermeisten Chrome-Surfern bekannt sein. Das weiß man auch bei Google und hat jetzt eine Reihe neuer Kategorien für das automatische Ausfüllen von Formularfeldern eingeführt. Wir zeigen euch, wie ihr das aktivieren und die Daten eintragen könnt.



Das automatische Ausfüllen oder Vervollständigen von Formularfeldern gehört zu den Komfort-Funktionen jedes modernen Browsers und ist natürlich auch bei Google Chrome vorhanden – dort dank Synchronisierung auch plattformübergreifend. Mit Autofill, wie es mittlerweile auch in deutscher Sprache heißt, kann der Browser unter anderem Namen, Adressen, Telefonnummern oder auch Kreditkartendaten von selbst ausfüllen. Das dürfte den allermeisten Nutzer in ihrem Alltag wohl schon begegnet sein.

Doch es sind nicht nur die eigenen Adress- und Zahlungsdaten, die man immer wieder eingeben müsste, sondern natürlich gibt es weitere Kategorien, die bisher maximal von der Ausfüllhilfe abgedeckt worden sind. Daher hat Google Chrome vor wenigen Tagen das erweiterte Autofill erhalten, mit dem die Nutzer noch mehr Daten in diesen geschützten Browserspeicher eingeben und auf Knopfdruck abrufen können.

Weil man die neuen Kategorien wohl schützenswerter findet als die bisher verfügbaren Daten mit Adressen und Zahlungsdaten, sind diese derzeit noch in einem optionalen Bereich integriert und müssen einmalig manuell aktiviert werden. Das Chrome-Team spricht vom „erweiterten Autofill“. Warum Kennzeichen und Ausweisnummer schützenswerter sind als die Kreditkartendaten (inklusive Security Code), weiß wohl nur Google.









Möchtet ihr diese neuen Funktionen nutzen, müsst ihr diese einmalig mit den folgenden schnellen Schritten aktivieren:

Öffnet die Chrome-Einstellungen über das Browsermenü oder unter der internen URL chrome://flags Wechselt jetzt in die Kategorie „Autofill und Passwörter“ Klickt auf den Eintrag „Erweitertes Autofill“ Aktiviert den Schalter am rechten oberen Rand dieser Seite

Habt ihr den Bereich aktiviert, wird die Funktion. Ihr könnt entweder selbst direkt auf dieser Seite Daten eintragen oder darauf warten, dass ihr sie einmalig bei einer Webseite eingebt und anschließend die Speicherung vom Chrome-Browser vorgeschlagen bekommt. Wer schon einmal in den Einstellungen unterwegs ist, könnte vielleicht den Weg wählen, die wichtigsten Daten direkt zu hinterlegen. Dazu klickt ihr einfach auf den Button „Hinzufügen“ und wählt die entsprechende Kategorie aus.

Zu den neuen Kategorien gehören die Einträge „Amtlicher Ausweis“, „Fahrzeug“, „Führerschein“, „Know Traveler Number“, „Redress-Nummer“ und „Reisepass“. Wählt einfach eine solche Kategorie aus und gebt anschließend alle gewünschten Daten ein. Ihr könnt so viele oder so wenig Daten wie gewünscht eingeben. Je mehr ihr eingebt, desto mehr Formulardaten kann Chrome selbst ausfüllen. Es lassen sich auch mehrere Einträge pro Kategorie anlegen – etwa für Fahrzeuge oder auch Ausweisdaten von anderen Personen.

