Pixel Update: Feature Drop bringt neue Funktionen, neue Tagebuch-App, Googles Update-Garantie & Black Friday

Die zu Ende gehende Pixel-Woche war für Nutzer der Smartphones wieder sehr ergiebig, denn Google hat ein großes Update-Paket veröffentlicht, das an vielen Stellen Verbesserungen im Gepäck hatte. Neben dem Feature Drop gibt es für viele Nutzer eine neue Tagebuch-App, wir zeigen euch Googles Update-Garantie und die Black Friday-Aktionen. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Es war eine starke Woche für alle Pixel-Fans, denn Google hat ein großes Update veröffentlicht, das unter anderem eines der umfangreichsten Pixel Feature Drops der letzten Jahre mitgebracht hat. Passend dazu haben wir euch erst wenige Tage zuvor darüber informiert, wie lange die Pixel-Smartphones aktualisiert werden und einiges mehr. Verpasst auch nicht die Pixel Black Friday-Aktionen. Wie üblich war auch diesmal einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

So lange gibt es Pixel-Updates

Wir zeigen euch, wie lange Google die Pixel-Smartphones nach aktueller Garantie noch mit Updates versorgt. Bei mittlerweile sieben Jahren sind das überraschend lange Zeiträume, die euch bei der neuesten Generation Updates bis in das Jahr 2032 hinein versprechen. Wir zeigen euch das Ende der Update-Dauer sowie die erwarteten Zielversionen.

Pixel Watch und Fitbit erhalten Bluthochdruckerkennung

Die Pixel Watch Smartwatches sollen schon bald den Blutdruck der Nutzer erfassen und in grober Form aufzeichnen können. Das ist normalerweise technisch nicht möglich, doch durch einen cleveren visuellen Trick soll die Warnung vor Bluthochdruck dennoch angeboten werden können. Aktuell gibt es einen Testlauf mit 10.000 Pixel Watch 3-Nutzern.

Großes Pixel-Update im November

Google hat ein sehr großes Update für den November veröffentlicht. Dieses besteht aus dem monatlichen Pixel-Update auf Basis des November-Updates für Android, aus den Pixel-Verbesserungen und auch aus einem großen Pixel Feature Drop. Letztes bringt in seiner Gesamtheit ganze zehn Updates auf die Smartphones – so viel wie seit langer Zeit nicht mehr. Wir zeigen euch die Übersicht inklusive Rollout-Tabelle.

Neue Pixel Tagebuch-App startet

Als Bestandteil des Pixel Feature Drop hat Google die neue Tagebuch-App jetzt für die Pixel 8- und Pixel 9-Smartphones veröffentlicht. Bisher war die App nur exklusiv auf den Pixel 10-Geräten verfügbar und im nächsten Schritt sollte es für alle Geräte freigegeben werden. Schon jetzt ist die App nicht mehr Pixel-exklusiv, wenn man sie als APK-Datei herunterlädt.

Black Friday-Aktionen im Google Store!

Im Google Store bei Amazon sind schon jetzt die offiziellen Black Friday-Aktionen gestartet. Diese bringen täglich wechselnde Angebote, wobei sich schon seit einigen Tagen die Rabatte gut sehen lassen können: 22 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, gar 27 Prozent auf das Pixel 18 Pro inklusive kostenloser Pixel Buds Pro 2, das Pixel 9 zum halben Preis und vieles mehr. Wir zeigen euch alle Highlight-Aktionen im verlinkten Artikel sowie in der unten eingebundenen Amazon-Box.

