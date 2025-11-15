Google Maps Navigation: Gemini-KI ersetzt den Google Assistant – das sind die neuen Funktionen (Videos)

Nach einer langen Übergangszeit ist vor wenigen Tagen Gemini für die Google Maps Navigation gestartet, das einen wahren Meilenstein für diesen wichtigen Bereich der Kartenplattform markiert. Es ersetzt nicht nur den bisher verwendeten Google Assistant, sondern bringt völlig neue Funktionen mit, die die Nutzer in diesen Tagen entdecken können. Wir zeigen euch alle wichtigen Neuerungen und Möglichkeiten.



Google hatte sich selbst eine Frist bis zum Ende dieses Jahres gesetzt, um den Google Assistant auf allen Plattformen durch Gemini zu ersetzen – und ist nun auch wortwörtlich bei Google Maps auf der Zielgeraden. Vor wenigen Tagen ist Gemini für die Google Maps Navigation in den Rollout gegangen, das viele neue Möglichkeiten für die Nutzer mitbringt. Profitieren können sowohl Fußgänger als auch Fahrradfahrer, ÖPNV-Nutzer sowie Autofahrer, für die auch der Rollout von Gemini für Android Auto begonnen hat.

Bei Google Maps selbst spricht man von einem Meileinstein bzw. einem „powertful boost“ für die Navigation. Der wichtigste Schritt ist es, dass die Sprachsteuerung nicht mehr hölzern und mit fester Syntax ablaufen muss, sondern die Nutzer frei sprechen können – die Gemini-KI hat damit bekanntlich kein Problem. Allein das ist schon eine spürbare Verbesserung, doch die neue Freiheit bringt auch sehr viel mehr Möglichkeiten, die bisher entweder nicht bestanden oder aufgrund der Assistant-Schwächen nur mit sehr speziellen Anfragen möglich gewesen sind.

Zu der Neuerungen gehört es, dass die Nutzer Wegpunkte auf der Route oder mit geringer Abweichung finden können. Mit Google Lens könnt ihr die Kamera auf euer Ziel richten und mehr Informationen erhalten, es lassen sich Verkehrswarnungen ohne aktive Navigation abgeben und mehr. Neu ist auch die Navigation mit Orientierungspunkten und als Bonus lassen sich mehrere Aufgaben oder Anfragen zusammenfassen.









Gemini-Sprachsteuerung in der Navigation

Die Gemini-Sprachsteuerung in der Navigation kann jetzt während der Navigation nach Orten auf eurer Route suchen und dabei auch Dinge wie etwa die Verfügbarkeit von E-Ladesäulen einplanen. Unter Android könnt ihr eure Freunde außerdem per Sprachsteuerung über eure Ankunftszeit informieren. Mit einer simplen Anfrage wie „ich sehe einen Unfall“ könnt ihr außerdem Verkehrsmeldungen abgeben.

Und damit das Ganze so flexibel wie nur möglich ist, lassen sich auch mehrstufige Aufgaben erledigen: Ihr könnt zum Beispiel nach einem geeigneten Restaurant mit speziellen Anforderungen suchen lassen und im selben Satz nach Parkmöglichkeiten fragen.

Navigation mit Orientierungspunkten

Die neue Google Maps Navigation mit Orientierungspunkten kann jetzt Wahrzeichen oder markante Punkte wie Tankstellen, Restaurants oder berühmte Gebäude für Anweisungen nutzen. Im verlinkten Artikel findet ihr eine ausführliche Beschreibung und viele Beispiele. Statt dem klassischen „In 300 Metern links abbiegen“ hört ihr jetzt möglicherweise „Biege in 300 Meter rechts nach dem ‚Thai Siam Restaurant‘ ab“.

Proaktive Verkehrswarnungen

Google Maps kann euch proaktiv vor Verkehrsstörungen oder Staus warnen, selbst wenn die Navigation aktuell nicht aktiv ist. Ermöglicht wird dies durch eine permanente Überwachung von Gemini auf gewissen Routen, die ihr häufig nehmt bzw. zu euren wichtigen Orten führen.









Mehr Informationen mit Google Lens

Auch nach der Ankunft am Zielort kann euch Google Maps dank der Integration in Google Lens weiterhelfen. Möchtet ihr mehr über euren Ankunftsort erfahren, tippt einfach auf die Kamera und richtet das Smartphone auf den Ort. Jetzt könnt ihr Lens in Maps einfach fragen, welches Gericht in diesem Restaurant beliebt ist, wie die Rezensionen aussehen und mehr. Statt Gemini kommt in diesem Fall Gemini Live mit Kamerazugriff zum Einsatz.

All diese neuen Funktionen werden seit einigen Tagen für alle Smartphone-Nutzer ausgerollt und sollten schon jetzt auf den meisten Android-Smartphones und iPhones angekommen sein. Ihr werdet auf das Gemini-Upgrade nicht direkt hingewiesen, könnt es aber am veränderten Mikrofon-Icon in der Navigation sehen. Außerdem ist Gemini für Android Auto gestartet, mit dem die Navigationsverbesserungen auch auf dem Infotainment-Display nutzbar sind.

[Google-Blog]

