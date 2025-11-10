Pixel Watch & Fitbit: Google arbeitet an Bluthochdruck-Erkennung – 10.000 Nutzer können es jetzt testen

Moderne Smartwatch wie die Google Pixel Watch sind unter anderem stark auf die Bereiche Fitness und Gesundheit ausgerichtet, die mit immer mehr Sensoren überwacht werden. Jetzt will Google den Bereich der Bluthochdruckerkennung angehen und sucht aktuell bis zu 10.000 US-Nutzer, die das Ganze vorab mit einer Pixel Watch 3 testen müssen. Das könnte noch sehr interessant werden.



Fitnesstracker und Smartwatches können mittlerweile eine erstaunlich hohe Zahl an Vitalfunktionoen überwachen, ohne dass die Anzahl der Sensoren erhöht werden müssen oder die Geräte unbequem werden. Zu den bekanntesten Funktionen gehört die Pulsmessung, längst eine der Grundfunktionen und bei vielen Geräten praktisch dauerhaft aktiv, doch der medizinisch gesehen verwandte Bereich der Blutdruckmessung war bislang nicht abgedeckt. Aus technischen Gründen ist das nach der klassischen Methode auch gar nicht möglich.

Damit sich die Smartwatch nicht am Handgelenk der nutzer wie ein klassisches Blutdruckmessgerät aufblasen muss, will Google das Ganze auf Basis bestehender Sensoren umsetzen. Neue KI-Algoritmen sollen sehr genau analysieren können, wie Blutgefäße auf den Herzschlag reagieren und daraus einen groben Blutdruckwert errechenen. Die Ergebnisse sind zwar nicht exakt genug, um eine Blutdruckwert zu vermelden, aber für eine Erkennung von Bluthochdruck soll es schon reichen. Apple hat das bereits vorgemacht.

Jetzt befindet sich das Projekt in der klinischen Phase, die die Genauigkeit untersuchen soll. Bis zu 10.000 ausgewählte Nutzer einer Pixel Watch 3 (nicht Pixel Watch 4!) können an einem Testlauf teilnehmen. Im Rahmen des Testlaufs soll der Blutdruck der Nutzer nach der neuen Methode permanent für 24 Stunden gemessen werden. Gleichzeitig bekommen sie ein klassisches Blutdruckmessgerät, das parallel verwendet wird, um die Daten abzugleichen. Neben der Teilnahme am Testlauf und den frühen Ergebnissen bekommen die Nutzer wohl auch eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Dollar. Apple soll wohl vor zwei Jahren ein ähnliches Programm mit 100.000 Teilnehmern durchgeführt haben.

Weil die Daten nach dieser Technologie zu ungenau wären und Bluthochdruck-Anomalien normalerweise kein akutes Problem sind, sollen die Algorithmen wohl stets ein 30-Tages-Beobachtungszeitraum haben und die Nutzer lediglich auf Auffälligkeiten hinweisen. Wann mit der neuen Funktion zu rechnen ist, ist noch unklar. Es heißt, dass keine spezielle Hardware notwendig ist, sodass es auch auf der Pixel Watch 4 möglich sein sollte. Die Pixel Watch 3 ist ja für den Testlauf gesetzt und bei der fünften Generation könnte es dann ein festes Feature sein.

