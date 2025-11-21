Google Sans Flex: Neue Standard-Schriftart ist jetzt bei Google Fonts kostenlos zum Download verfügbar

Google hat im Laufe der Jahre mehrfach die Designsprache für die eigenen Produkte neu aufgestellt, angepasst und modernisiert, wobei neben neuen Formen und Farben auch eigens geschaffene Schriftarten zum Einsatz kommen. Jetzt gibt man die in vielen Google-Produkte verwendete Schriftart Google Sans Flex für alle Nutzer zum Download oder zur Verwendung in eigenen Projekten frei.



Vor allem Webmastern, aber auch vielen Nutzern, dürfte die Plattform Google Fonts bekannt sein, die nicht nur für Datenschutz-Diskussionen sorgen kann, sondern auch viele interessante Inhalte bietet. Vor wenigen Tagen kam eine neue Schriftart dazu, die vor allem für App-Entwickler interessant sein kann, um den Nutzern ein vertrautes Gefühl zu geben: Es wurde das Font Google Sans Flex zur Nutzung und zum Download freigegeben.

Bei Google Sans Flex handelt es sich um eine im Jahr 2023 eingeführte Schriftart, die in vielen Google-Produkten im Rahmen des Material 3 Expressive Designs zum Einsatz kommt. Es ist die aktuellste Generation der Standardschriftart in Google-Produkten und wurde, wie die Vorgänger, von den hauseigenen Designern passend zu den Produkten und Designelementen entworfen. Die Schriftart ist verfügbar unter der Open Font License.

In der Beschreibung heißt es, dass die Schriftart vor allem dadurch punkten soll, dass sich die Formen der einzelnen Buchstaben mit der Größe anpassen. In puncto Design lässt sich nicht viel mehr sagen, denn es ist eine klassische Standardschrift ohne Serifen, die wie Hunderte andere Varianten aussieht, aber dennoch durch die breite Verwendung in fast allen Google-Produkten sicherlich einen minimalen Wiedererkennungswert mitbringt.

Die neue Schriftart ist ab sofort auf der Plattform Google Fonts zum Download verfügbar, kann aber wie gewohnt auch extern eingebunden werden.

