Fire TV Stick: Amazon will an Android TV festhalten – neue Geräte mit VegaOS oder Google-Betriebssystem

Erst vor wenigen Wochen ist der neue Amazon Fire TV Stick 4K Select gestartet, der einen Wechsel bei den Smart TV-Betriebssystem einläuten sollte – doch offenbar ist man sich beim Onlinehändler noch nicht ganz sicher. Wie jetzt offiziell bekanntgegeben wurde, will man des neuen VegaOS auch weiterhin an Googles Android TV und dessen eigenem Aufsatz festhalten.



Der Onlinehändler setzt bei einigen smarten Produkten der eigenen Linien auf Googles Betriebssysteme – Android TV beim Fire TV Stick und Android auf den Fire-Tablets. Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass man sich etwas unabhängiger von Google machen will und erst vor wenigen Wochen ist der erste Fire TV Stick in den Verkauf gegangen, der nicht mehr auf Android TV setzte.

Auf dem Amazon Fire TV Stick 4K Select kommt das neue Betriebssystem Vega OS zum Einsatz, an dem Amazon mehrere Jahre gearbeitet hat. Dennoch scheint man wohl nicht ganz davon überzeugt zu sein, denn dieses soll auf absehbare Zeit nur für die schwächere Hardware eingesetzt werden, während die High-End-Produkte der Fire TV-Linie weiterhin an Android TV festhalten sollen. Amazon sagt dazu „we are a multi-OS Company“.

Über konkrete Gründe schweigt man, im Nachgang zum Interview ließ man dann aber doch durchblicken, dass man Vega OS als „Versicherung gegen Google“ betrachtet. Sollte sich Android TV aus Amazons Sicht in die falsche Richtung entwickeln oder gar von Google fallengelassen werden (war gar nicht so unwahrscheinlich ist, wie es klingt), hätte man etwa in der Hinterhand, ohne die sehr erfolgreiche Fire TV-Linie zu gefährden.

Bleibt abzuwarten, wie sich das weiter entwickelt und welche Fire TV-Produkte Amazon in den nächsten Jahren mit welchem Betriebssystem auf den Markt bringt.

