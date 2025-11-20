Android Auto: Die Black Friday-Aktionen starten! Dongles zur kabellosen Nutzung sind jetzt stark rabattiert

Millionen von Autofahrern setzen auf Googles Infotainment-Plattform Android Auto, um wichtige Apps zur Navigation, zur Kommunikation oder auch zum Entertainment bequem nutzen zu können. In den allermeisten Fahrzeugen sind die Nutzer dabei auch heute noch auf eine kabelgebundene Verbindung angewiesen – aber das muss gar nicht. Jetzt gibt es anlässlich des Black Friday hohe Rabatte auf die Android Auto Kabellos-Dongles.



Wer in das Auto steigt und nicht nur einmal um den Block fährt, wird sicherlich als erste Amtshandlung das Kabel für die Verbindung vom Smartphone zum Infotainment-System einstöpseln. Das ist zwar kein großer Aufwand, aber in der modernen und vollvernetzten Welt sicherlich ein Relikt, auf das man gerne verzichten könnte. Oftmals ist es auch so, dass die Autodesigner nicht unbedingt praktisch denken und den USB-Anschluss so positioniert haben, dass das Kabel störend oder der Anschluss schwer zu erreichen sein kann.

Wer auf das Kabel gerne verzichten möchte, kann das mit jedem Android Auto-kompatiblen Fahrzeug sowie jedem Android-Smartphone mit den bekannten Android Auto Kabellos-Dongles tun. Diese werden im besten Fall einmalig in den USB-Anschluss des Fahrzeugs angesteckt, verbleiben dort und ersetzen den Stecker mit dem Kabel. Das Android-Smartphone wird automatisch eine Verbindung zum Dongle aufbauen und Android Auto lässt sich wie gewohnt nutzen. Technische Hürden gibt es dabei nicht wirklich.

Die Dongles gibt es schon seit längerer Zeit und mittlerweile in sehr großer Auswahl, wobei einige Exemplare mittlerweile wirklich winzig klein sind und kaum noch auffallen. Also genau das, was wir mit dem Einsatz eines solches Dongles erreichen wollen. Einmal einstecken, einmalig verbinden und in Zukunft nie wieder an die Verbindung oder gar das Kabel denken müssen.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Android Auto Dongles jetzt stark rabattiert

Anlässlich der Amazon Black Friday-Woche gibt es jetzt bei vielen Herstellern und Anbieter hohe Rabatte auf die Dongles, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Je nach Anbieter liegen die Rabatte zwischen 15 und 45 Prozent und die Preise liegen bei 22 bis 45 Euro – das ist deutlich weniger, als man noch vor einigen Jahren für diese Dongles verlangt hat.

Für welchen Hersteller ihr euch entscheidet, ist im Grunde egal. Premium-Produkte wie der Ottocast bieten euch Unterstützung für Android Auto UND Apple CarPlay – was in der Familie natürlich praktisch sein kann. Wer überzeugter Android-Nutzer ist, wird das aber nicht brauchen. Rein funktionell gibt es kaum Unterschiede, sodass ihr mehr nach Bewertung, Preis oder auch Größe und Aussehen entscheiden solltet. Achtet darauf, ob es vielleicht Coupon-Aktionen gibt, die ihr vor dem Bestellen aktivieren könnt.

» Hier geht es zu den Android Auto-Dongles bei Amazon

» Hier geht es zu den Pixel-Deals im Google Store

» Hier geht es zu den Aktionen der Amazon Black Friday-Woche

Letzte Aktualisierung am 2025-11-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.