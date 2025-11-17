Android XR: Google Play Store bekommt neuen Bereich für XR-Headsets – Apps und Spiele für XR-Brillen

Der Google Play Store ist unter Android die erste Anlaufstelle für Apps und Spiele aller Art, wobei sich das bekanntlich nicht nur auf Smartphones beschränkt. Jetzt öffnet sich der Store auch offiziell den neuen Geräten rund um Android XR, die sowohl im Screenshot- als auch im Games-Bereich eine eigene Sektion erhalten.



Google hat erst vor wenigen Wochen den Startschuss für Android XR gegeben, der zwar medial breit begleitet wurde, aber bisher noch keine echte Relevanz hat – es ist auch erst ein einziges Produkt am Markt. Doch im nächsten Jahr sollen viele weitere VR-Headsets und XR-Brillen starten, worauf sich auch App-Entwickler vorbereiten soll(t)en. Schon jetzt sollen die Bemühungen sichtbarer werden.

Im Google Play Store gibt es jetzt für die App-Screenshots einen neuen Filter für „XR Headet“, sodass sich Nutzer nur Bildschirmfotos für die smarten Brillen oder den Headsets ansehen können. Schon seit langer Zeit ermöglicht es die Filterliste, zwischen Screenshots für Smartphones, Tablets, Smart TVs oder auch Desktopgeräte zu wechseln. Mit XR kommt ein neuer Filter dazu, den man prominent platziert.

Aber auch im Spiele-Bereich gibt es jetzt die ganz neue Kategorie der Games für XR Headsets (siehe zweiter Screenshot). Es zeigt sich, dass schon eine Reihe von Spielen verfügbar sind, die auf XR-Headsets genutzt werden können oder gar speziell für diese konzipiert wurden. Das ist vor allem für Früheinsteiger sehr praktisch, um diese neue Gerätekategorie ausprobieren zu können.

Sollten die XR-Brillen so abheben, wie sich das die Unternehmen versprechen, wird Google sicherlich noch weitere Kategorien und spezielle Zugänge schaffen, doch für die ersten Generationen ist das einmal ein guter Anfang.

» Google Play Store: Apps von anderen Geräten löschen – flexible Funktion wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

» Android: Apps ohne Play Store installieren – darum ist Sideloading laut Google unsicher (offizielle Gründe)

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.