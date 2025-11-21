Android Auto: Gemini ersetzt endlich Google Assistant! Rollout beginnt, bringt viele neue Funktionen (Galerie)

Google gibt endlich den offiziellen Startschuss für Gemini in Android Auto, das im Laufe der nächsten Wochen bei allen Nutzern den alten Google Assistant vollständig ersetzen soll. Nach einer längeren Testphase und verstrichener Zeit nach der Ankündigung geht es jetzt in den Rollout. Das deutlich gesteigerte Sprachverständnis bringt viele neue Möglichkeiten für Autofahrer.



Google hat die Absicht zum Rollout von Gemini für Android Auto schon mehrfach verkündet, dabei auch immer wieder Bildmaterial und Funktionslisten veröffentlicht. Daher wissen wir längst sehr gut, was uns mit dem neuen KI-Assistenten im Auto erwartet bzw. auf welche neuen Funktionen sich alle Nutzer freuen dürfen. Wir haben euch erst kürzlich die neuen Gemini-Funktionen für Android Auto vorgestellt und jetzt folgt die offizielle Ankündigung.

Der Austausch des Google Assistant durch Gemini wird gleich zu Beginn enorme Sprünge ermöglichen, was vor allem daran liegt, dass das Sprachverständnis des alten Assistant extrem eingeschränkt gewesen ist. Nach der Freischaltung von Gemini müssen Nutzer nicht mehr unbedingt auf Wortwahl, Satzbau und jedes notwendige Detail achten, sondern können mit Gemini ähnlich wie mit einem Beifahrer sprechen – auch mit Gemini Live und einer permanenten Konversation.

Diese freie Kommunikation ohne hölzerne Aussagen legt die Grundlage für neue Funktionen rund um die Navigation, die Kommunikation, das Entertainment sowie für die allgemeine Nutzung. Gemini kann sich Dinge merken, es kann von euch aufgestellte Regeln dauerhaft beachten und sich auch an frühere Aussagen und deren Details erinnern. Hier die offizielle Auflistung der Schwerpunkte, die Google für den Rollout angekündigt hat:









Zwischenstopps in der Navigation

Dank des verbesserten Sprachverständnis kann die Google Maps Navigation jetzt sehr viel mehr Anfragen verstehen, Eventualitäten abklären und kann von der KI auch ganz ohne hölzerne Ansagen durch den Nutzer mit Filtern gefüttert werden. So könnt ihr jetzt etwa Zwischenziele auf der aktiven Route finden. Als Beispiel nennt man eine Ansage wie etwa „Hey Google, ich brauche deine Hilfe. Ich habe plötzlich Lust auf Barbecue. Gibt es entlang meiner Route gute Lokale, die jetzt geöffnet haben und in der Nähe meines Ziels liegen?“.

Aber es muss nicht bei dem Aufspüren des Ortes und dem Einfügen des Wegpunktes bleiben, sondern die Kommunikation kann dank Geminis breitem Datenzugriff fortgesetzt werden. Gemini kann die Bewertungen und Rezensionen zusammenfassen, euch über das beliebteste Gericht informieren oder auch Detailfragen von der Hundefreundlichkeit bis zur Einzelbewertung von Gerichten informieren. All das fußt auch auf dem großen Update von Gemini in der Google Maps Navigation.

Nachrichten senden und bearbeiten

Gemini in Android Auto ermöglicht jetzt das bequeme Versenden von Textnachrichten mit eurem ausgewählten Messenger. Diese müssen jetzt nicht mehr perfekt diktiert werden, sondern lassen sich vor dem Absenden einfach bearbeiten. Ihr könnt aber auch Variablen einfügen, wie etwa „Hey Gemini, sag Leo Bescheid, wann meine voraussichtliche Ankunftszeit sein wird“. Zusätzlich lassen sich Emojis in die Nachrichten einfügen.

Auch Übersetzungen vor dem Absenden sind möglich: „Noch eine Sache. Könntest du ihn auch fragen, ob er nach dem Spiel Lust auf einen Kaffee hat? Und bitte übersetze die Nachricht ins Spanische.“









Zugriff auf GMail, Notizen, Kalender und Co

Mit Gemini lässt sich die Fahrzeit in Erledigtzeit verwandeln, etwa durch den Zugriff auf Dienste wie GMail, Google Kalender, Google Tasks, Google Keep und die entsprechenden Samsung-Pendants. Fragt einfach „Okay, ich habe ein Hotel für heute Abend gebucht. Ich glaube, die Adresse steht in meiner E-Mail. Bitte nachsehen und dorthin navigieren?“. Auch Zusammenfassungen ungelesener E-Mails und Benachrichtigungen sind möglich.

Flexibles Entertainment ohne Musikwunsch

Ihr müsst keinen konkreten Musikwunsch mit Titel und Interpret mehr äußern. Sagt einfach „Kannst du mir eine Playlist für die Autofahrt geben? Am besten etwas Fröhliches, etwa 3 Stunden lang, das sowohl für mich als auch für die Kinder geeignet ist.“ und schon geht es los. Aber auch Ansagen wie „Es regnet. Kannst du Lieder spielen, die perfekt für eine Autofahrt im Regen sind?“ sind möglich.

Gemini Live für permanente Konversation

Gemini Live zieht ins Auto ein und ermöglicht eine permanente Konversation ohne ständige Ansprache oder dem Wiederholen von Details. Sagt dazu einfach „Hey Google, lass uns live reden“ und schon geht es los. Anschließend könnt ihr Sätze wie „Okay, ich fahre zu einer Hochzeit nach St. Louis. Kannst du mir die Stadt zeigen und mir ein paar interessante Fakten darüber erzählen?“ gefolgt von „Themawechsel: Das Probeessen findet im Haus seiner Eltern statt, und ich würde ihnen gerne eine Kleinigkeit mitbringen. Was wären ein paar gute Ideen…“ und „…Super, freut mich, dass das mit dem Geschenk geklärt ist. Ich halte am Samstag eine Hochzeitsrede. Lasst uns üben…“ sagen.









Es ist sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dass das Upgrade vom Google Assistant auf Gemini für Android Auto der wohl größte Schritt in der mittlerweile recht langen Geschichte der Infotainment-Plattform ist. Das weiß man auch bei Google und setzt daher nicht nur auf mehrfache Ankündigungen zur Vorbereitung der Nutzer, sondern auch auf einen langsamen Rollout. Trotz langer Testphase sollen bis zum Ende des Rollouts für alle Nutzer noch Monate vergehen.

Sobald Gemini auf eurem Infotainment-Display ankommt, werdet ihr einmalig darauf hingewiesen, das Icon wird nicht mehr in den Assistant-Farben sondern im Gemini-Stil gehalten sein und schon bei der ersten Anfrage werdet ihr bemerken, dass der KI-IQ enorm gestiegen ist. Laut Google ist das nur der Anfang der Reise, denn man will im Laufe der Zeit viele neue Funktionen hinzufügen.

Ich denke, dass viele Nutzer auch schon damit zufrieden wären, wenn Gemini deutlich stabiler läuft als der Google Assistant und nicht immer wieder mit Aussetzern kämpft. Der Rollout beginnt ab heute in 45 Sprachen, der Aufruf von Gemini erfolgt weiterhin per Mikrofon-Taste oder „Hey Google“.

