Google One: Neues KI-Abo ist in Deutschland gestartet – das sind die drei Pakete für Gemini, Speicherplatz & Co

Völlig überraschend hat Google vor wenigen Tagen das neue Google AI Plus in Deutschland gestartet, das als neues Abo-Paket sowohl Speicherplatz als auch Gemini-Vorteile zum schmalen Preis bringen soll. Damit steht man jetzt bei drei KI-Abos in Google One, die in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Hier bekommt ihr einen schnellen Überblick.



Im Laufe der Jahre sind viele unterschiedliche Google One-Abos gestartet, die sich lange Zeit vor allem im enthaltenen Speicherplatz-Kontingent unterschieden hatten. 100 GB, 200 GB, 2 TB, 5 TB bis hin zu den größeren Paketen, die wir euch ausführlich im verlinkten Artikel vorgestellt haben. Auch heute noch dürften sich die meisten Nutzer hauptsächlich von den Speicherplatz-Angeboten leiten lassen, doch so langsam scheinen sich die Schwerpunkte zu verschieben.

Erst in diesem Jahr wurde das Paket aus „Google One AI Pro“ und „Google One AI Ultra“ geschaffen, das in dieser Woche auch in Deutschland um das neue Google AI Plus erweitert worden ist. Es kann nur spekuliert werden, warum es nicht „Google One AI Plus“ heißt, aber das spielt für den Vergleich und auch die Buchung keine Rolle. Es ist ein Teil von Google One, wird auf dieser Plattform angeboten und auch mit den anderen beiden Paketen direkt verglichen.

Bislang war Google One AI Pro das im Vergleich recht günstige Standardpaket mit 2 Terabyte und Gemini-Vorteilen für 21,99 Euro pro Monat. Absolute Power-Nutzer können zu Google One AI Ultra greifen, das ganze 30 Terabyte Speicherplatz und Gemini ohne Grenzen bringt – zu einem Preis von 274,99 Euro pro Monat. Wer sich erst einmal herantasten möchte, kann das mit dem neuen Google One AI Plus tun, das für nur 7,99 Euro ganze 200 GB sowie Gemini-Zugang bringt.

In der folgenden Infografik findet ihr einen vollständigen Vergleich aller Details.









Google beschreibt die drei Angebote in folgender Kurzform:

Google AI Plus: Mit erweitertem Zugriff auf Google AI und mehr Speicherplatz kannst du noch mehr erledigen.

Umfassender Zugriff auf Google AI für grenzenlose Produktivität und dazu viel Speicherplatz Google AI Ultra: Entdecke, was mit maximalem Zugriff auf Google AI und maximalem Speicherplatz alles möglich ist.

Ich denke, dass das neue Google One AI Plus wirklich sehr attraktiv ist. In puncto Speicherplatz ist es mit den Standard-Abo für 2,99 Euro pro Monat vergleich, sodass der Gemini-Zugang nur 5 Euro pro Monat kostet. Ob das viel oder wenig ist, hängt ganz von der geplanten Nutzung ab und wenn man sich die Preise der großen Pakete auch der Konkurrenz anschaut, ist das neue AI Plus wirklich extrem günstig.









Braucht Google One mehr Flexibilität?

Die Verknüpfung vom kostenpflichtigen Gemini mit dem Google One-Abo ist sicherlich ein geschickter Schachzug, um die Nutzer an das Netzwerk zu binden – was Google mit mittlerweile 300 Millionen Abonnenten sehr erfolgreich tut. Allerdings hat es auch Stolpersteine, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Zunächst ist das AI Plus-Abo für 7,99 Euro pro Monat ein sehr guter Einstieg in die erweiterte Google-Welt sowie die Premium-Welt von Gemini. Aber was ist mit anderen Nutzergruppen?

Ich persönliche besitze seit vielen Jahren das Google One-Abo mit 2 Terabyte Speicherplatz für 99,99 Euro pro Jahr bzw. 9,99 Euro pro Monat. Für mich absolut ideal. Das bedeutet aber auch, dass ich den neuen Gemini-Einstieg nicht nutzen kann, ohne massiv Speicherplatz zu verlieren und damit das Konto Schachmatt zu setzen. Mein Einstieg liegt daher erst bei AI Pro für ganze 12 Euro mehr pro Monat. Ein Gemini-Schnuppern ist abseits des Probemonats nicht möglich.

Auf der einen Seite könnte Google die zahlreichen Abos zusammenführen, auf der anderen Seite aber auch etwas flexibler gestalten. Doch wie sich zeigt, ist bei Google One nach wie vor Bewegung, sodass sich hier noch einiges tun könnte.

