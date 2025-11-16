Black Friday Deals im Google Store: 26 Prozent auf Pixel 10 Pro + Pixel Buds gratis, 22 Prozent auf Pixel 10 & mehr

An diesem Wochenende laufen die Black Friday Deals im Google Store, in deren Rahmen das gesamte Pixel-Portfolio zu stark reduzierten Preisen angeboten wird – wobei es natürlich einige Highlights gibt. Jetzt bekommt ihr das brandneue Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis, ihr könnt euch alle anderen Pixel 10-Smartphones mit 22 Prozent Rabatt sichern, das Pixel 9a mit 27 Prozent Rabatt und gar das Pixel 9 zum halben Preis – und das ist noch lang nicht alles.



Black Friday startet

Der offizielle Black Friday ist tatsächlich noch zwei Wochen entfernt, doch bekanntlich halten sich die Händler nicht daran und uns soll das nur recht sein: Schon jetzt gibt es die Countdown-Rabatte auf den Amazon Black Friday, in deren Rahmen ihr euch unter anderem das Amazon Echo Show 5 Smart Display mit 2-zum-Preis-von-einem sichern könnt. Es gibt unzählige Amazon-Aktionen, schaut dafür einfach einmal bei den Rabatten auf Amazon-Produkte vorbei. Aber natürlich sind auch schon die Black Friday-Aktionen im Google Store rund um die Pixel-Produkte gestartet.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Rabatt auf Pixel-Smartphones

Vermutlich nur an diesem Wochenende bekommt ihr das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis – aktuell das Top-Angebot für das brandneue Smartphone und die starken smarten Kopfhörer. Soll es das Standardmodell sein, bekommt ihr jetzt 22 Prozent Rabatt auf die Pixel-Smartphones, ihr könnt euch das Pixel 9-Smartphone zum halben Preis oder auch das Pixel 9a mit 27 Prozent Rabatt sichern. Außerdem gibt es zahlreiche Bundle-Aktionen, es gibt hohe Rabatte auf Pixel-Schutzhüllen und mehr.

Pixel Buds, Pixel Watch und mehr

Nicht nur die Smartphones sind rabattiert, sondern es gibt auch starke Deals auf das erweiterte Portfolio: Ihr könnt euch jetzt 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 sichern – oder euch diese alternativ kostenlos mit dem Pixel 10 Pro holen (siehe oben). Außerdem gibt es 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a, ihr könnt euch die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt sichern und sehr viel mehr. Verpasst auch nicht die Rabatte auf das Pixelsnap-Ladesystem. Alle Aktionen findet ihr unter folgendem Link sowie einige Highlights in der unten eingebundenen Amazon-Box.

» Alle Black Friday Pixel-Aktionen im Google Store

» Nutzt jetzt die frühen Black Friday-Angebote bei Amazon









Letzte Aktualisierung am 2025-11-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.