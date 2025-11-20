Gemini Nano Banana Pro: Google startet die nächste Generation der starken KI-Bildbearbeitung (Video)

Google hat mit dem Start von Gemini Nano Banana einen echten Sommerhit gelandet, der vielen erstmals den Zugang zu einer KI-Bildbearbeitung gegeben hat. Jetzt legt man mit der nächsten Generation nach, die die Schwächen der Grundversion überwindet und viele neue Möglichkeiten mitbringt: Das neue Gemini Nano Banana Pro hängt die Messlatte weit nach oben.



Die Leaker hatten wieder einmal recht, wenn auch nicht mit der Namensgebung: Das vor wenigen Tagen als Nano Banana 2 durchgesickerte KI-Bildbearbeitungsmodell ist jetzt offiziell angekündigt worden. Google baut auf den Stärken der ersten Generation auf, bleibt vorerst bei dessen Stand und bietet diese nun mit dem neuen Gemini Nano Banana Pro in einer kostenpflichtigen Premium-Version an. Diese basiert auf dem neuen Gemini 3.

Bei Gemini Nano Banana Pro handelt es sich, wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, um eine kostenpflichtige Erweiterung des Standardmodells und noch nicht um die nächste Version. Die Pro-Version bietet natürlich alles, was die Standardversion auch beherrscht, legt aber in vielen Bereichen stark nach. Das Bildverständnis ist weiter gestiegen, das Ganze wird mehr professioneller als spaßiger positioniert, Text soll endlich kein Problem mehr sein und die Mix-Variante kann jetzt mit bis zu 14 Bildern arbeiten. Hier die Highlights.

Die wichtigsten Verbesserungen von Nano Banana Pro:

Kontextreichere Visualisierungen: Nano Banana Pro interpretiert Inhalte besser und kann z. B. Infografiken und Diagramme aus bereitgestellten Daten oder aktuellen Informationen aus der Google Suche erstellen.

Nano Banana Pro interpretiert Inhalte besser und kann z. B. Infografiken und Diagramme aus bereitgestellten Daten oder aktuellen Informationen aus der Google Suche erstellen. Verbesserte Textdarstellung: Das Modell generiert klar lesbaren, korrekt gerenderten Text in mehreren Sprachen, z. B. für Mock-ups und Poster.

Das Modell generiert klar lesbaren, korrekt gerenderten Text in mehreren Sprachen, z. B. für Mock-ups und Poster. Mehr Kontrolle in der Bearbeitung: Perspektiven, Beleuchtung, Fokus und einzelne Bildelemente lassen sich gezielt anpassen. Bis zu 14 Bilder können kombiniert werden, inklusive konsistenter Darstellung von bis zu fünf Personen.

Perspektiven, Beleuchtung, Fokus und einzelne Bildelemente lassen sich gezielt anpassen. Bis zu 14 Bilder können kombiniert werden, inklusive konsistenter Darstellung von bis zu fünf Personen. Flexible Ausgabeformate: Unterstützung verschiedener Seitenverhältnisse sowie 2K- und 4K-Auflösungen für unterschiedliche Plattformen.

























Das neue Gemini Nanoa Banana Pro steht ab sofort für alle Abonnenten von Google One AI Pro oder Google One AI Ultra zur Nutzung bereit. Wer kein Abo besitzt, kann die Pro-Variante ebenfalls in einer limitierten Anzahl ausprobieren, bevor es danach wieder zum Standardmodell wechselt. Wer es ausprobieren möchte, kann es also sofort auch in der kostenlosen Variante tun – leider hat man in der ersten Ankündigung kein Limit für das kostenlose Kontingent genannt.

Google dürfte mit Nano Banana große Pläne haben, denn die Einführung findet auch auf vielen anderen Plattformen startet und soll vor allem die medialen Stärken des brandneuen Gemini 3 herausstellen: Für US-Nutzer startet es für alle KI-Abonnenten im KI-Modus sowie innerhalb von NotebookLM. Entwickler können es im Google AI Studio verwenden, im neuen Google Antigravity. Es wird im KI-Filmtool Flow integriert und auch in Google Ads soll es im Laufe der nächsten Tage einziehen.

