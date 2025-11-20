Google Fotos: Neue KI-Suchfunktion ‚Ask Photos‘ startet in vielen Ländern und neuen Sprachen – bald in EU?

Schon vor einigen Monaten wurde Google Fotos um die neue KI-Suchfunktion Ask Photos erweitert, das im Laufe der Zeit mit neuen Funktionen und einer tieferen Integration in die Fotoplattform ausgestattet wurde. Bisher steht diese erweiterte KI-Assistenz noch in Deutschland zur Verfügung, doch die jüngste Erweiterung lässt erwarten, dass das nicht mehr lang dauern wird.



Die auf Gemini basierende KI-Suchfunktion Ask Google Photos musste im vergangenen Jahr viel Kritik einstecken, wurde von Google gar kurzzeitig zurückgezogen und nimmt seit Anfang des Jahres ganz neuen Anlauf. Mittlerweile ist es mehr als eine Suchfunktion, kann auch zur Aufbereitung verwendet werden und ist mit dem jüngsten Update auch im Bildbetrachter verfügbar. Allerdings ist die Reichweite dieser Funktion noch begrenzt.

Zunächst stand es wie üblich nur für US-Nutzer zum Testen bereit, später wurde es um ein gutes Dutzend weiterer Länder erweitert und jetzt hat man im Rahmen des großen Google Fotos-Update den Start in über 100 Ländern und 17 Sprachen angekündigt. Ein Blick auf die Länderliste zeigt uns, dass die KI-Funktion in allen wichtigen Ländern Nordamerikas, Südamerikas, Asiens und auch Afrikas angeboten wird. Auch in Australien ist es bereits verfügbar.

Lediglich Europa fehlt gänzlich in der Auflistung, was mutmaßlich aus rechtlichen Gründen der Fall ist. Hierzulande dauern KI-Starts bekanntlich nicht nur bei Google manchmal etwas länger als im Rest der Welt. Doch Google hat nicht nur die Länderliste stark erweitert, sondern auch die verfügbaren Sprachen – und bei diesen ist der europäische Raum jetzt sehr gut vertreten. Unter anderem kann die KI-Suchfunktion auch in deutscher Sprache verwendet werden.

Es ist mir bewusst, dass viele europäische Sprachen auch außerhalb Europas gesprochen werden (auch Deutsch), aber dennoch zeigt die Erweiterung um Sprachen wie italienisch, polnisch oder auch türkisch, dass der Start in Europa nicht mehr ganz so weit entfernt sein sollte.

» Gemini Nano Banana 2: Neue KI-Bildbearbeitung wohl in den Startlöchern – soll die Qualität erhöhen (Leaks)

Letzte Aktualisierung am 2025-11-14 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.