Google Fotos: Speicherplatz sparen mit Auto Backup – so könnt ihr jetzt einzig die Favoriten-Medien sichern

Mit der Android-App von Google Fotos können alle Nutzer nicht nur auf ihre Bilder und Videos zugreifen, sondern diese auch per automatischem Backup in der Cloud sichern. Kürzlich wurde eine neue Option ausgerollt, die für viele Nutzer nach einer Eingewöhnung sehr praktisch sein dürfte: Es sorgt dafür, dass nur noch die favorisierten Medien gesichert werden.



Das automatische Backup in Google Fotos ist ein zweischneidiges Schwert, denn es ist genauso praktisch wie tückisch: Praktisch, weil es (meist) sehr zuverlässig alle lokal am Smartphone gespeicherten Bilder und Videos in die Cloud lädt und somit eine Online-Sicherung erstellt. Dadurch ist eine erste Datensicherung ohne manuellen Eingriff erfolgt und die Medien lassen sich auch auf allen anderen Geräten ansehen.

Tückisch ist es hingegen, weil automatisiert alle Bilder und Videos gespeichert werden, auch wenn man den größten Teil davon nie wieder benötigt oder dieser es schlicht nicht wert ist, gesichert zu werden. Also Screenshots, Fotos von einmalig benötigten Dokumenten, lustige Memes, Dutzende Schnappschüsse vom selben Motiv, von dem nur ein einziger benötigt wird und so weiter. Natürlich lässt sich das alles wieder löschen, aber wenn das Löschen mehr Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt als die automatisierte Sicherung einspart, läuft etwas verkehrt.

Google Fotos bietet daher jetzt eine neue Variante, die sich zwischen das Auto Backup und der manuellen Sicherung ansiedelt – nämlich die automatisierte Sicherung von allen favorisierten Fotos. Bei dieser Variante werden nur die Fotos und Videos gesichert, die mit einem Stern versehen und dadurch als Favorit abgelegt worden sind. Die Funktion sorgt für eine Hervorhebung in der App und gleichzeitig für eine sichere Zweitverwahrung in der Cloud.









So lässt sich die Favoriten-Sicherung aktivieren

Ihr findet die Option zur Sicherung der Favoriten direkt in den Backup-Einstellungen. Öffnet dafür einfach die Google Fotos-App, tippt oben rechts auf euer Profilbild und dann auf „Sicherung“. Jetzt noch einmal oben rechts auf das Zahnrad und ihr kommt in die Einstellungen rund um die Sicherung. Darin lässt sich das Backup aktivieren oder deaktivieren und im neuen Schalter darunter könnt ihr festlegen, dass es sich nur auf die Favoriten beziehen soll.

Sollte der Schalter bei euch noch nicht vorhanden sein, geduldet euch vielleicht noch einige Tage und achtet darauf, stets die aktuelle App-Version zu verwenden.

Das Umschalten sorgt dafür, dass ab dem Zeitpunkt der Aktivierung noch die Favoriten gesichert werden. Bereits gesicherte Medien, die nicht favorisiert sind, werden durch die Deaktivierung des Schalters nicht gelöscht.

