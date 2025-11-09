Amazon Visa: Jetzt 10 Euro Startguthaben für den Black Friday sichern – kostenlose Kreditkarte mit Cashback

In wenigen Tagen starten die Amazon Black Friday Day Deals, die wieder viele starke Aktionen versprechen. Um das Maximum herauszuholen und auch in Zukunft von allen Einkäufen zu profitieren, könnt ihr euch jetzt wieder die kostenlose Amazon Visa-Kreditkarte sichern. Diese beschert euch 1 oder gar 2 Prozent Cashback bei Amazon, ihr bekommt 10 Euro Startguthaben und weitere Vorteile vom Ratenkauf bis zu zusätzlichen Prime-Vorteilen.



Eine Kreditkarte zu bekommen, ist heutzutage kein großes Problem mehr, denn diese werden nicht mehr nur von Banken ausgegeben, sondern auch von vielen Finanzdienstleistern, Startups oder sonstigen Unternehmen in der Branche. Amazon hat nach einer mehrmonatigen Pause im Markt kürzlich die neue Amazon Visa-Kreditkarte mit vielen Vorteilen zurückgebracht. Diese kann von allen deutschen Nutzern mit nur wenigen Schritten beantragt und sehr bald genutzt werden.

Es handelt sich bei der Kreditkarte um eine Visa-Karte aus dem Hause Open Bank, eine digitale Bank der Santander Gruppe. Die Vorteile der Amazon Visa könnten manchen Nutzern schon bekannt sein, denn bevor sich der damalige Amazon-Partner der Kreditkarte zurückgezogen hat, sahen diese schon recht ähnlich aus. Hier findet ihr die Vorteile noch einmal in der Übersicht:

Keine Jahresgebühr

10 Euro Startgutschrift

1 Prozent Cashback bei Amazon

0,5 Prozent Cashback bei allen Käufen

2 Prozent Cashback bei Prime-Aktionen

Flexible Rückzahlung

Cashback für jeden Einkauf erhalten

Die Entscheidung für die Amazon Visa-Kreditkarte dürfte nicht schwer fallen, denn sie ist kostenlos verfügbar. Es gibt keine jährliche Gebühr, ihr bekommt zum Start 10 Euro Guthaben geschenkt und bei normaler Nutzung zum Bezahlen werden keine Gebühren fällig – ganz im Gegenteil. Wer seine Kreditkarte regelmäßig glühen lässt, darf sich am Ende des Monats über ein gut gefülltes Amazon-Konto freuen: Denn ihr erhaltet 0,5 Prozent eurer Umsätze als Amazon-Guthaben gutgeschrieben. Für Einkäufe bei Amazon gibt es sogar ein Prozent. Als Nur-Kreditkartenzahler wären das bei mir persönlich zwischen 10 und 20 Euro pro Monat – die ich ohnehin wiederum bei Amazon ausgeben würde.

Die weiteren Vorteile bestehen aus einer flexiblen Rückzahlung sowie an ausgewählten Prime-Tagen gar 2 Prozent Cashback. Nutzt vor allem diese Möglichkeit, um auch beim anstehenden Black Friday noch mehr zu sparen bzw. euer Guthabenkonto aufzuladen.

Ich denke, mit dieser Kreditkarte kann man nicht viel falsch machen. Sichert euch die Karte noch heute, wenn das Gesamtpaket ebenfalls zu euch passt. Lasst euch dabei nicht von den derzeit eher negativen Bewertungen beeinflussen, denn diese drehen sich hauptsächlich darum, dass die Konditionen bei der alten Karte besser waren. Das mag der Fall sein, aber in der heutigen Zeit kann man mit dem gebotenen sicherlich sehr zufrieden sein.

