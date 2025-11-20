Gemini in der Formel 1: Google verstärkt Partnerschaft mit McLaren und zeigt gigantischen Sphere-Spot (Video)

Google ist schon seit einigen Jahren in der Formel 1 aktiv, wo man als Hauptsponsor von McLaren bei jedem Rennen sehr sichtbar in Szene gesetzt ist. Mit dem Weltmeistertitel vor Augen wird die Partnerschaft jetzt noch einmal intensiviert, denn ab sofort wird das neue Gemini 3 das Team noch umfangreicher unterstützen. Das feiert man auch mit einer überdimensionalen Sphere-Animation.



Wer ab und an bei der Formel 1 einschaltet oder zumindest im Ansatz Berichte über die Königsklasse des Motorsport liest, dem dürften schon einmal die Radabdeckungen der McLarens ins Auge gestochen sein. Diese sind nicht nur aus Spaß sehr bunt gehalten, sondern zeigen das Logo von Google Chrome. Sowohl in Form und Farbe eine perfekte Symbiose, die bei jedem Rennen, bei jedem Reifenwechsel und bei jedem Bericht zu sehen ist – Jackpot für Google.

Es gibt kaum einen Formel 1-Sponsor, der meiner persönlichen Meinung nach eine bessere Sichtbarkeit hat. Aber Google Chrome ist auch an anderer Stelle sehr präsent, nämlich am oberen Teil des Fahrzeugs, auf dem Frontflügel, auf den Rennoveralls und mehr. Je nach Saison und Austragungsland kann auch das Android-Logo sichtbar sein. Jetzt legt Google bei dieser sehr erfolgreichen Partnerschaft nach und bringt auch die Gemini-KI sowohl deutlich sichtbar als auch im Hintergrund in das Team.

Laut der Ankündigung im Google-Blog will man die vertiefte Kooperation im Rahmenprogramm des Las Vegas-Rennens in dieser Woche offiziell vorstellen. Das McLaren-Team soll mit dem gesamten Google-Ökosystem bestehend aus Android, Pixel, Chrome und Cloud sowie jetzt auch noch Gemini weiter auf Erfolgskurs sein. Aber auch die Fahrer sollen häufiger in Google-Spots auftauchen, so wie vor einigen Wochen Lando Norris mit dem neuen Google Smart Speaker.

Um die neue Partnerschaft zu feiern, hat Google auch in diesem Jahr wieder große Timeslots auf der Las Vegas Sphere gebucht, die schon in den letzten Jahren für Chrome und Android geworben hat, für Google Cloud und andere Produkte. In diesem Jahr wird man sich wohl auf Gemini konzentrieren und hat dafür einen meiner Meinung nach starken Werbeauftritt geschaffen. Im obigen Video könnt ihr es sehen.

Vermutlich hat Google trotz all der Unterstützung keinen spürbaren Anteil am aktuellen McLaren-Erfolg, doch als Formel 1-Fan muss ich sagen, dass das Team seit dem Start des Google-Deals erheblich aufgeholt hat. Vom Letztplatzierten hin in das Spitzenfeld, im letzten Jahr und diesem Jahr zum Konstrukteurstitel und 2025 wohl erstmals seit langer Zeit wieder für den Fahrertitel, wenn nicht noch ein niederländisches Wunder geschieht.

Wer sich für diese Themen interessiert, findet hier im Blog mehr Infos: Schaut euch das Google-Marketing auf dem McLaren Formel 1-Wagen oder die gigantischen Google-Anzeigen auf der Las Vegas Sphere an.

