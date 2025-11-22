Fire TV Stick: Amazon wird an Android TV festhalten – neue Geräte mit VegaOS oder Google-Betriebssystem

Der Amazon Fire TV Stick gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Lösungen im Streamingbereich und ist sicherlich für viele Nutzer der Standard. Nachdem man kürzlich einen neuen Stick mit eigenem Betriebssystem auf den Markt gebracht hat, standen alle Zeichen auf den Abschied von Android TV. Jetzt rudert man zurück und kündigt an, zweigleisig fahren zu wollen.



Amazon baut derzeit das smarte Portfolio um und schien dabei in zwei unterschiedliche Richtungen zu fahren, über die wir hier im Blog natürlich berichtet hatten: Die Fire-Tablets setzen mehr und die Fire TV Sticks weniger auf Android. Bei den Streamingsticks geht es natürlich um Android TV, das seit jeher die Basis für die bekannte Fire TV-Oberfläche gebildet hat.

Vor wenigen Wochen wurde der neue Amazon Fire TV Stick 4K Select auf den Markt gebracht – das erste Produkt mit dem Amazon-Betriebssystem VegaOS. Dabei handelt es sich um eine Eigenentwicklung des Onlinehändlers, die keine gemeinsame Basis mehr mit Android hat und daher auch nicht zum großen App-Portfolio kompatibel ist. Als gefühlter Marktführer kann man sich das mit einer langsamen Umstellung leisten und darauf warten, dass externe Anbieter ihre Apps portieren.

Tatsächlich scheint der Start des neuen Sticks mit Vega OS aber nicht den Beginn des Abschieds von Android TV zu markieren, sondern lediglich eine zweite Schiene aufzumachen. Amazon selbst hat nun betont, dass man eine „multi-OS Company“ ist und auch bei den Fire TV-Produkten auf absehbare Zeit auf zwei Betriebssysteme setzen will.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-22 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Amazon will nicht nur an Android TV auf den bestehenden Sticks festhalten, sondern auch zukünftig neue Sticks, Smart TVs und Nachfolge-Generationen auf den Markt bringen, die auf Android TV statt Vega OS setzen. Die Trennlinie für den Einsatz soll wohl bei der Leistung und dem Einsatzbereich gezogen werden: Vega OS für den Bereich der günstigen Geräte und Android TV für den Rest.

Warum Amazon ausgerechnet das Konkurrenzprodukt im Premium-Bereich nutzen und das eigene Betriebssystem nur im günstigen Bereich mit weniger Rechenpower einsetzen will, lässt sich nur schwer bewerten. Vermutlich hatte man zu Beginn des Projekts ganz andere Pläne und es zeigte sich im Laufe der Entwicklung, dass der Verzicht auf Android (TV) doch nicht so gut läuft wie erhofft.

Zunächst könnte Vega OS auch als Alibi-Betriebssystem weiterbetrieben werden, das perspektivisch auch auf anderen Produkten zum Einsatz kommen kann. Dazu passt auch die Aussage des Chefentwicklers, dass man Vega OS unter anderem als „Versicherung gegen Google“ betrachtet. Sollte sich Android TV in die, aus Amazon-Sicht, falsche Richtung entwickeln oder gar eingestellt werden, hat man einen schnellen Ersatz in der Hinterhand.

» Black Friday: Hohe Rabatte auf alle Amazon-Geräte – Fire, Kindle, Echo, Fire TV, Blink, Ring, eero & Gratis-Abos

Letzte Aktualisierung am 2025-11-17 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.