Gemini Nano Banana Pro: Neuer KI-Bildgenerator ist da – Google zeigt beeindruckende Möglichkeiten (Galerie)

Google hat am Donnerstag recht überraschend die neue KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana Pro vorgestellt, die auf dem Erfolg der ersten Generation aufbauen soll und viele neue Möglichkeiten bringt. Die Schwerpunkte liegen ganz klar in der Qualität der Ergebnisse, dem tieferen Verständnis, der Textdarstellung und auch der Leistungsfähigkeit. Wir zeigen euch beeindruckende Beispiele.



Rund um das KI-Modell Gemini geht es weiterhin rasant voran, denn gerade einmal drei Monate nach dem Start von Nano Banana hat Google am Donnerstag den Quasi-Nachfolger Gemini Nano Banana Pro vorgestellt. Dabei handelt es sich zwar laut Bezeichnung nicht um die zweite Generation, aber dennoch um eine starke Erweiterung, die auf den Möglichkeiten und vor allem Erfolgen der ersten Generation aufbauen soll.

Mit Nano Banana hat Google der KI-Bildbearbeitung zum Durchbruch verholfen und diese aufgrund des globalen Hypes – der Gemini viele Millionen neue Nutzer gebracht hat – in viele weitere Produkte von der Websuche über Fotos bis Lens integriert. Die Pro-Version für alle zahlenden Abonnenten soll noch eins draufsetzen und die Gesamtqualität deutlich verbessern. Google hat die Verbesserungen mit den folgenden Punkten zusammengefasst:

Kontextreichere Visualisierungen: Nano Banana Pro interpretiert Inhalte besser und kann z. B. Infografiken und Diagramme aus bereitgestellten Daten oder aktuellen Informationen aus der Google Suche erstellen.

Nano Banana Pro interpretiert Inhalte besser und kann z. B. Infografiken und Diagramme aus bereitgestellten Daten oder aktuellen Informationen aus der Google Suche erstellen. Verbesserte Textdarstellung: Das Modell generiert klar lesbaren, korrekt gerenderten Text in mehreren Sprachen, z. B. für Mock-ups und Poster.

Das Modell generiert klar lesbaren, korrekt gerenderten Text in mehreren Sprachen, z. B. für Mock-ups und Poster. Mehr Kontrolle in der Bearbeitung: Perspektiven, Beleuchtung, Fokus und einzelne Bildelemente lassen sich gezielt anpassen. Bis zu 14 Bilder können kombiniert werden, inklusive konsistenter Darstellung von bis zu fünf Personen.

Perspektiven, Beleuchtung, Fokus und einzelne Bildelemente lassen sich gezielt anpassen. Bis zu 14 Bilder können kombiniert werden, inklusive konsistenter Darstellung von bis zu fünf Personen. Flexible Ausgabeformate: Unterstützung verschiedener Seitenverhältnisse sowie 2K- und 4K-Auflösungen für unterschiedliche Plattformen.

Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal im Detail an. Wer Nano Banana noch nicht kennt, kann sich in diesem Artikel viele Nano Banana-Beispiele ansehen.









Infografiken erstellen

Die Nano Banana-KI kann jetzt nicht mehr nur auf Bildmaterial zugreifen, sondern auch die Gemini-KI nach Informationen befragen und diese in das Bild einfließen lassen. So lässt sich aus nur einem Bild und einem kurzen Prompt eine gesamte Infografik im passenden Stil erstellen, die auch als Anleitung dienen könnte.

Texterstellung

Bei allen medialen Stärken der KIs, ist Text nach wie vor eine Baustelle bei allen Anbietern. Google will das mit Nano Banana Pro jetzt in den Griff bekommen haben und Text sowohl zuverlässig erkennen als auch ausgeben können. Die Buchstaben werden als Objekte behandelt und können dadurch sowohl in realistischer Darstellung als auch für alle denkbaren Formen der Anpassung ausgegeben werden.









Bilder kombinieren

Eine Stärke von Nano Banana war es schon zu Beginn, ein Bild aus mehreren Einzelmotiven zusammenzusetzen. Jetzt erhöht man das Limit deutlich und ermöglicht es, bis zu 14 einzelne Objekte oder Motive hochzuladen, die zu einem Gesamtbild zusammengestellt werden sollen. Vor allem die Monster auf der Couch beeindrucken mich persönlich sehr und lassen erahnen, dass damit sogar Gruppenfotos erstellt werden könnten.

Regieanweisungen und Formate

Nano Banana kann sowohl den Stil als auch die Ausgabemaße von Fotos ändern. Es erstellt diese in beliebigen Formaten, ergänzt wenn notwendig die fehlenden Bereiche und kann somit auch für Kampagnen verwendet werden. Auch die gesamte Szenerie sowie Beleuchtung oder diverse Bildschärfen lassen sich einfach anpassen.









Weitere Beispiele









Ich denke, für den ersten Release kann sich Gemini Nano Banana Pro auf jeden Fall sehen lassen. Die Ergebnisse müssen sich – wenn sie nicht im unrealistischen Bereich liegen – sicherlich nicht mehr vor Profifotografen und auch nicht vor professioneller Bildbearbeitung verstecken. Viel mehr kann man kaum noch erwarten, doch bekanntlich macht auch die grafische KI immer wieder große Fortschritte und dürfte auch das schon in wenigen Monaten wieder toppen.

Das Highlight ist sicherlich die Möglichkeit, bis zu 14 Elemente zu einem Bild zusammenzufügen (!), wodurch sich praktisch ganze Gruppenbilder erstellen lassen. Aber auch die Ausgabe in 4K-Qualität sowie das deutlich verbesserte Verständnis von Text in Bild wird für realistischere Ergebnisse sorgen. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis man diese Funktionen für alle Nutzer freigibt und für zahlende Abonnenten mit der nächsten Generation nachlegen wird.

» Alle Infos zu Gemini Nano Banana Pro

Letzte Aktualisierung am 2025-11-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.