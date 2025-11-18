Google Flüge & Gemini: Neue Flugsuche-KI startet – Flugangebote findet günstige Flüge per Prompt (Video)

Viele Menschen möchten im Winter der kalten Jahreszeit entkommen und könnten auf der Suche nach passenden Reisezielen bei Google Flüge landen, das ein fester Bestandteil der Websuche ist. Jetzt wird ein großes Update ausgerollt, das eine KI-gestützte Suchfunktion in das Portal bringt und damit nicht nur günstige Flüge, sondern auch Vorschläge für neue Ziele bringen soll.



Es gibt unzählige Webseiten, die sich auf die Suche nach günstigen Flügen spezialisiert haben und ziemlich sicher gehört Google Flüge zu den ersten und meistgenutzten Anlaufstellen – allein schon durch die Integration in die Websuche. Google Flüge hält seit jeher einen großen Datenbestand bereit und hat in den letzten Jahren eine Reihe von KI-Funktionen erhalten, um etwa günstige Flugzeiten oder Preisentwicklungen zu prognostizieren.

Jetzt startet Google Flüge die neue Funktion „Flugangebote“, die als KI-gestützte Suchoption innerhalb der Plattform an den Start geht. Die neue Funktion ist für flexible Reisende konzipiert, denen es vor allem darum, mit der nächsten Reise Geld zu sparen bzw. günstige Angebote ohne feste Zielvorgabe zu finden. Statt eine statische Eingabemaske auszufüllen, können Nutzer einfach ihren Wunsch in das Prompt-Feld eingeben, so wie ihr das im obigen Video sehen könnt.

Der Prompt kann so viele oder so wenig Informationen wie gewünscht enthalten und Google Flüge sollte die einzelnen Wünsche erkennen, gewichten, mögliche weitere Details mit einbeziehen und kann anschließend passende Flugreisen auf Basis von mehr als 300 Partnern vorschlagen. Die Eingabe benötigt kein konkretes Ziel und keinen konkreten Zeitraum, sondern kann auch Beschreibungen oder gewünschte Schwerpunkte enthalten: Warme Region, Ski-Ort, günstige Reise, gutes Wetter (laut Statistik) oder andere Dinge.

Ihr könnt zum Beispiel nach „einwöchige Reise diesen Winter in eine Stadt mit großartigem Essen, nur Direktflüge“ oder „10-tägiger Skiurlaub in einem erstklassigen Resort mit Neuschnee“ suchen und werdet passende Vorschläge erhalten. Darunter können auch Ziele sein, die ihr als Nutzer bisher noch gar nicht in Betracht gezogen habt. Das Produkt verwendet die fortschrittliche KI von Google, greift auf Echtzeit-Daten zu und soll relevante, aktuelle Optionen von Hunderten Fluggesellschaften und Buchungsseiten zeigen.

Flugangebote in Google Flüge startet im Laufe der nächsten Tage für viele Nutzer, darunter in Deutschland, Österreich und Schweiz als Beta. Bei mir ist es bereits freigeschaltet.

[Google-Blog]

