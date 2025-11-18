Google Kalender & Google Tasks: Aufgaben im Kalender erstellen und Zeitfenster blocken – neues Feature startet

Das Team von Google Workspace hat in der letzten Zeit an vielen Stellen aufgeräumt und Verbindungen zwischen den Produktionen zur Organisation des Alltags geschaffen – unter anderem rund um Google Tasks und den Google Kalender. Jetzt wird eine neue Funktion für den Kalender ausgerollt, mit der sich spezifische Aufgaben erstellen und im Kalender als besetztes Zeitfenster blocken lassen.



Die Überschneidungen und Verwirrungen rund um Google Kalender, Google Tasks, Google Keep und GMail sind mittlerweile weitestgehend überwunden und jetzt beginnt man damit, die sinnvollen Integrationen auszubauen. Eine neue Funktion im Google Kalender ermöglicht es nun, Aufgaben in der Kalender-Oberfläche für einen ausgewählten Zeitpunkt zu erstellen und diese ähnlich wie bei einem Termin in der Übersicht zu zeigen sowie das Zeitfenster zu blockieren.

Um das zu nutzen, muss im Kalender ein leerer Termin ausgewählt und dann als Detail statt „Termin“ einfach „Aufgabe“ ausgewählt werden. Im gewohnten Fenster lassen sich die Details festlegen und sogar der Nicht-Stören-Modus schon an dieser Stelle aktivieren. Die Aufgabe erscheint als Standardblock im Kalender und belegt somit das geplante Zeitfenster, um die Aufgabe in Ruhe abarbeiten zu können.

Die Aufgabe erscheint aber nicht nur im Kalender, sondern taucht in Google Tasks auf und verfügt über die bekannten Funktionen zur Verwaltung sowie möglichen Erinnerungen, bis die jeweilige Aufgabe erledigt ist. In obiger Animation könnt ihr sehr gut sehen, wie eine solche Aufgabe im Kalender angelegt und verwaltet wird.

Die neue Funktion ist standardmäßig für alle Nutzer verfügbar und es gibt weder einen Schalter zur Aktivierung noch eine mögliche Abschaltung für Administratoren. Das gilt auch für Endnutzer der Standardversion des Kalenders, sodass das neue Feature schon jetzt bei vielen Nutzern auftauchen sollte. Die Ankündigung erfolgte am gestrigen Montag, der Rollout soll in maximal 15 Tagen abgeschlossen sein.

