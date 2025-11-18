Google Home: Neue Smart Home-Kontrolle für Licht und Schalter kommen – neues Design im Test (Screenshots)

Bei der Smart Home-Plattform Google Home dreht sich derzeit alles um den Rollout der Gemini-KI, doch auch an anderer Stelle bleibt die Entwicklung nicht stehen. Jetzt präsentieren die Designer ein visuelles Update, das allen Preview-Nutzern neue Buttons und Schalter für Lichter sowie smarte Steckdosen bringt. Die Modernisierung soll die Bedienung weiter vereinfachen.



Auch wenn Google die Smart Home-Steuerung per Gemini-Sprachbefehl bzw. mit Automatisierungen bevorzugt, bietet Google Home natürlich simple Kontrollen in der Android-App. Das letzte große Redesign liegt schon längere Zeit zurück, sodass man jetzt wieder einen neuen Anstrich ausprobiert. Nutzer des Public Preview-Programms sehen jetzt neue Kontrollelemente für die Lichtsteuerung sowie Schalter für smarte Steckdosen.

Nicht Lichtsteuerung

Auf obigem Screenshot seht ihr das neue Design, auf dem ersten Screenshot in diesem Artikel die bisher genutzte Variante, die für alle Standardnutzer nach wie vor aktiv ist. Es zeigt sich, dass der Umbau aus vielen Details besteht, aber das Rad nicht neu erfindet: Die Prozentanzeige für die Helligkeit befindet sich jetzt nicht mehr im großen Oval, sondern darunter. Ein Tap auf das Kontrollelement führt jetzt nicht mehr dazu, dass das Licht ein- oder ausgeschaltet wird, sondern es gibt einen separaten Schalter oben rechts. Das ist meiner Meinung nach ein Rückschritt.

Die Auswahl der Farbtemperatur oder der Farbe erfolgt jetzt nicht mehr per Gitternetz am unteren Rand, sondern mit einem Karussell, wobei der erste Eintrag zur Detailansicht mit allen Auswahlmöglichkeiten führt. Im Drei-Punkte-Menü finden sich die Einstellungen zur Beleuchtung, die Bezeichnung, die zugeordnete Gruppe, für Abonnenten der Verlauf und vieles mehr.









Neue Schalter

Neues gibt es auch bei den Schaltern für smarte Steckdosen oder andere Geräte. Auf obigen Screenshots seht ihr links das alte Design mit dem zweigeteilten Schalter und in der Mitte sowie auf dem rechten Screenshot das neue Design mit dem Schiebeschalter. Nach wie vor kann in den oberen oder unteren Bereich getippt werden, das Element lässt sich aber auch verschieben. Sowohl die Farbe als auch die Formgebung zeigen, wie der Schalter steht. Der Übergang erfolgt per Animation.

Lokale Steuerung von Matter-Geräten

Es gibt bisher nur den Eintrag im Changelog, aber noch keine echte Ankündigung: Matter-kompatible Geräte lassen sich mit der App jetzt lokal ohne Cloud steuern. Das soll nicht nur ausfallsicherer, sondern auch schneller sein. Das dürfte für die Zukunft noch ein großes Thema werden.

