Google Flüge: Die günstigsten Flüge finden – neuer Filter sortiert nach Preis, kombiniert Flüge und Umstiege

Flüge werden immer teurer und es nicht zu erwarten, dass sich das auf absehbare Zeit wieder ändert. Daher dürften viele Buchende heute mehr denn je nach günstigen Flügen suchen, um zum gewünschten Ziel zu gelangen. Jetzt führt das Portal Google Flüge einen neuen Filter ein, mit dem sich die billigsten Flüge finden lassen. Allerdings muss man für diese möglicherweise einige Anstrengungen in Kauf nehmen.



Vermutlich haben viele Buchende schon immer sehr genau auf den Preis eines Fluges geachtet und für eine manchmal sehr hohe Ersparnis auch mal einen Flug zu einer nachtschlafenden Zeit in Kauf genommen. Die Plattform Google Flüge will es den Nutzern durch die neue Sortierung „günstige Flüge“ jetzt noch einfacher machen, den absolut billigsten Weg zu finden, um zum gewünschten Ziel zu gelangen. Wer flexibel ist und möglichst viel sparen will, muss dafür vielleicht einige Dinge in Kauf nehmen. Google spricht vom „kreativen Reisen“.

Längere Zwischenstopps

Mehrere Umsteigepunkte und Flüge von verschiedenen Airlines

Flüge von einem nahegelegenen Flughafen (sowohl Ankunft als auch Ziel)

Buchung über externe Anbieter, statt direkt bei der Fluglinie

Eigene Anreise / Transfer

Google Flüge wird die Trips nach Gesamtpreis sortieren und möglichst schon in den Suchergebnissen auf die möglichen Hürden hinweisen. Gerade bei längeren Zwischenstopps oder Umwegen dürften sich sicherlich günstigere Preise ergeben, auch wenn die CO2-Bilanz dann vielleicht etwas leidet – das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer es lieber komfortabel hat, kann weiterhin nach „beste Flüge“ suchen und wird diese Arten von Reisen dann mutmaßlich gar nicht oder nur weiter unten in der Liste finden.

Das Update wird seit dieser Woche global für alle Nutzer ausgerollt. Da Google Flüge auch tief in die Websuche integriert ist, kann das den Preiskampf rund um die wenigen günstigen Flüge weiter anheizen. Gerade die Nutzung mehrerer Airlines gleichzeitig mit Umstieg ist etwas, das nicht von allen Flugsuchmaschinen angeboten wird.

