Gemini Update: Google braucht einen Atomreaktor, Ask Photos, Integration in Google Shopping und mehr

Googles KI-Plattform Gemini macht in jeder Woche große Fortschritte, wobei der Umfang der Updates natürlich schwankend sein kann. In dieser Woche gab es gleich zwei neue Integrationen in bestehende Google-Produkte, wir blicken hinter das Geschäftsmodell und Google braucht enorm viel Strom. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit mehr als eineinhalb Jahren, damals noch unter dem Namen Bard, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch Ankündigungen in den Medien zu finden. Googel braucht tatsächlich eigene Atomreaktoren für Gemini, wir zeigen euch Ask Photos und den Shopping-Berater Gemini. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das ist Google Fotos ‚Ask Photos‘

Wir stellen euch den neuen KI-Assistenten ‚Ask Photos‘ ausführlich vor und zeigen, wie sich dieser konkret von der klassischen Google Fotos-Suche abgrenzt, die weiterhin parallel zum neuen KI-Finder angeboten wird. Tatsächlich sind es völlig unterschiedliche Ansätze, die wohl noch lange nicht verschmolzen werden.

» So unterscheidet sich ‚Ask Photos‘ von Classic Search

Funktioniert Googles Gemini-Geschäftsmodell?

Google bietet viele Gemini-Funktionen vollkommen kostenlos an und bittet die Nutzer für erweiterte Features zur Kasse. Allerdings sind wohl nur die wenigsten Nutzer dazu bereit, für Zusatzfunktionen zu bezahlen, sodass hinter Googles Geschäftsmodell ein großes Fragezeichen gesetzt werden muss.

» Gemini-Geschäftsmodell hat wohl noch Schwächen









Gemini erfordert Atomreaktoren

Dass Künstliche Intelligenz sehr viel mehr Energie benötigt als normale Anfragen, ist bekannt. Aber dass Google für die KI-Zukunft gleich sechs Atomreaktoren anschafft, ist dann doch etwas überraschend. Tatsächlich hat Google eine Reihe solcher Anlagen bestellt, die ab 2030 Strom für die Rechenzentren produzieren sollen.

» Google kauft Atomreaktoren für Gemini

Gemini berät Nutzer von Google Shopping

Gemini wird zum Einkaufsberater. Die Integration in Google Shopping sorgt dafür, dass die Nutzer nicht nur die besten und passenden Produkte empfohlen bekommen, sondern dass sie auch auf Besonderheiten der Produktkategorie hingewiesen werden. So erfahrt ihr sofort, worauf ihr achten solltet und welche Entscheidungen zu treffen sind, wenn man ein Produkt kaufen möchte.

» Google Shopping erhält Gemini-Integration

