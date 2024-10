Pixel Update: Großes Feature Drop-Update für viele Geräte, Pixel 9a-Wallpaper, hohe Verkaufszahlen & mehr

Die vorletzte Pixel-Woche im Oktober geht zu Ende und hat uns in dieser Woche wieder einige interessante Einblicke und Informationen rund um die Pixel-Produkte beschert. Es gab ein großes Pixel Feature Drop für viele Geräte, natürlich den Rollout von Android 15, wir bieten euch Wallpaper zum Download und einiges mehr. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update zu einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab natürlich die große Update-Woche mit Android 15, Pixel Feature Drop und Pixel Kamera-Updates, neue Leaks zum Pixel 9a und einiges mehr. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Update für Pixel Watch Watch Face + Gratis-Version

Das Ziffernblatt ‚Concentric‘ erfreut sich auf der Pixel Watch seit der ersten Generation großer Beliebtheit und bekommt wohl schon bald ein Update, das Unterstützung für Komplikationen bringt. Bisher zeigt es sich nur auf Bildern, ist bisher aber noch nicht ausgerollt worden. Wer das Watch Face auch auf anderen Smartwatches nutzen möchte, kann das mit einem kostenlosen Ziffernblatt tun, das wir euch kurz zuvor vorgestellt hatten.

» Update für beliebtes Pixel Watch Watch Face

» Pixel Watch Concentric-Ziffernblatt gratis nutzen

Pixel 9a Wallpaper-Download

Wir bieten euch ein halbes Jahr vor der erwarteten Ankündigung von Pixel 9a alle Wallpaper des kommenden Budget-Smartphones zum Download an und zur Ansicht in einer Galerie an.

» Hier könnt ihr alle Pixel 9a-Wallpaper herunterladen

Pixel Kamera Update

Ein Update für die Pixel Kamera bringt gleich zwei starke Bildverbesserungen. Nutzer dürfen sich über eine verbesserte Unterwasserfotografie sowie eine optimierte Astrofotografie freuen.

» Pixel Kamera erhält verbesserte Unterwasser- und Astrofotografie









Pixel Feature Drop

Google hat ein großes Pixel Feature Drop-Update veröffentlicht, das in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt wird. Bestehende aus einem Drop für die Smartphones, für die Pixel Watches, für das Pixel Tablet und natürlich auch aus dem Rollout von Android 15, auf den viele Nutzer schon seit Wochen gewartet haben. Hier findet ihr alle Updates in der Übersicht.

» Das steckt im Pixel Feature Drop für die Smartphones

» Das steckt im Pixel Feature Drop für Smartwatches

» Das steckt im Pixel Feature Drop für Tablets

» Das sind die wichtigsten Android 15-Neuerungen auf Pixel-Smartphones

Pixel-Smartphones sind wieder sehr erfolgreich

Googles Pixel-Smartphones schwimmen im dritten Quartal 2024 auf einer Erfolgswelle. Das ist nicht ganz überraschend, denn immerhin hat man die Pixel 9-Smartphones vorgezogen und damit erstmals aus dem eigentlich schwachen Quartal einen Erfolg gemacht. Aber wird es im 4. Quartal so weitergehen?

» Google schafft Rekordquartal mit Pixel-Smartphones

