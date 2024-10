Pixel Watch: Google erweitert beliebtes Ziffernblatt um Komplikationen – Concentric erhält neue Infos (Video)

Für die Produktlinie der Pixel Watch hat Google eine Reihe von Ziffernblätter geschaffen, die exklusiv nur auf den eigenen Smartwatches zur Verfügung stehen und durch ihr schickes und funktionelles Design sicherlich gut angenommen werden. Jetzt zeigt sich ein Update für das Watch Face Concentric, das diesem die Möglichkeit verleiht, bis zu vier Komplikationen zu zeigen.



Das Pixel Watch-Ziffernblatt „Concentric“ wurde mit der ersten Generation der Smartwatch eingeführt und steht auch auf der Pixel Watch 2 sowie der neuen Pixel Watch 3 zur Verfügung – jeweils seit 2022 unverändert. In einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Designervideo zeigt sich dieses Ziffernblatt bereits im Titelbild und hält eine Besonderheit bereit, die bisher noch nicht verfügbar ist, aber sicherlich von vielen Nutzern Willkommen wäre: Das Ziffernblatt kann bis zu vier Komplikationen zeigen.

Sowohl auf dem Vorschaubild als auch im Video zeigt sich das Ziffernblatt im bekannten Design, das das Display zwar recht gut ausfüllt, aber dennoch Platz für Erweiterungen lässt. In einem neuen angedeuteten Ring zwischen den Stunden und Minuten findet sich die übliche Viertelstunden-Einteilung sowie in den vier Bereichen dazwischen die Anzeige von zusätzlichen Informationen. An diesen vier Stellen lassen sich kleine Komplikationen in Textform sowie mit kleinen Grafiken positionieren.

Im gezeigten Beispiel sehen wir links oben eine Prozentanzeige in Verbindung mit den Fitnesswerten, rechts oben eine weitere Ziffernanzeige im Fitnessbereich, links unten den Herzschlag inklusive Herz-Icon und rechts unten den Akkustand.









Um die Übersicht bei dem Ziffernblatt nicht zu sehr zu strapazieren, haben Googles Designer die Stundenzahlen in den äußeren Ring verfrachtet und zeigen diese nicht mehr nebenstehend. Vergleicht dazu doch das Titelbild mit der aktuellen Version mit der neuen Variante im zweiten Bild sowie im obigen Video. Ich denke, dass dieses Update dem Ziffernblatt sehr zugutekommt und dafür sorgt, dass auch Nutzer mit einem gewissen Informationsbedürfnis dieses einfacher als bisher nutzen können.

Wie es der Zufall so will, haben wir euch erst am Wochenende das kostenlose Watch Face Concentric vorgestellt, das der Pixel Watch-Version nachempfunden ist und die bekannte Oberfläche auf alle Smartwatches bringt. Auch dieses bietet nun Unterstützung für Komplikationen, allerdings in einer alternativen Umsetzung. Schaut es euch doch einmal an.

[9to5Google]