YouTube Music: Neue Upload-Funktion für Playlisten kommt – Nutzer können eigenes Titelbild hochladen

Nutzer von YouTube Music können beliebig viele Wiedergabelisten anlegen, diese mit vielen Titeln füllen und auch eine Bezeichnung festlegen. Wer viele Wiedergabelisten erstellt hat, wird aber nicht nur die Bezeichnung, sondern vielleicht auch das Titelbild zu schätzen wissen, um diese zu unterscheiden. Jetzt steht ein neues Feature vor der Tür, das den Upload einer Bilddatei zur Verwendung für das Titelbild ermöglicht.



YouTube Music hat lange Zeit auf automatische Vorschaubilder für Playlisten gesetzt. Diese bestehen schlicht und einfach aus einem 2×2-Gitter mit insgesamt vier Coverbildern der enthaltenen Titel. Wer mehr als eine Handvoll Playlisten hat, könnte bei der Unterscheidung schon Schwierigkeiten haben. Seit einiger Zeit lassen sich KI-basierte Bilder automatisch erstellen und verwenden, was die Situation sicherlich etwas verbessert hat. Der simpelste und größte Schritt folgt wohl in Kürze.

Jetzt wird ersten Nutzern die Möglichkeit geboten, statt dem Standardgitter und dem KI-generierten Bild selbst ein Bild hochzuladen. Dieses kann nach dem Upload mit einem simplen Tool zurechtgeschnitten und an den Ausschnitt angepasst werden. Wer seine Playlisten gerne auch in der Auflistung personalisiert, kann das also sehr bald tun und damit für mehr Ordnung und Übersicht sorgen. Aufgetaucht ist diese Funktion jetzt in der Webversion, es ist aber davon auszugehen, dass YouTube Music es auch auf anderen Plattformen anbieten wird.

Eine offizielle Ankündigung und eine breite Verfügbarkeit gibt es noch nicht, aber das könnte sich schon im Laufe der nächsten Tage ändern.

» YouTube Music: Synchronisierung der Wiedergabeliste wird ausgerollt – gleiche Queue auf vielen Geräten

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 11.10.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!