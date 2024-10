Wear OS: Kostenloses Watch Face bringt euch Googles Pixel Watch-Design – ein Hingucker am Handgelenk

Das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS bietet allen Nutzern die Möglichkeit, die Darstellung nach eigenen Wünschen anzupassen oder bei Bedarf vollständig gegen ein neues Ziffernblatt auszutauschen. Heute stellen wir euch ein kostenloses Wear OS Watch Face vor, das vor allem Pixel Watch-Fans der ersten Stunde bekannt vorkommen könnte. Es ist von Googles Ziffernblatt inspiriert und ein echter Hingucker am Handgelenk.



Smartwatch-Nutzer finden im Google Play Store eine wirklich große Auswahl an Watch Faces und haben somit die Möglichkeit, die Darstellung nahezu vollständig an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen. Im Rahmen der Hingucker am Handgelenk stellen wir euch hier im Blog immer wieder Ziffernblätter vor, die sich aus der Masse abheben und besonders in Erinnerung bleiben. Heute zeigen wir euch ein kostenloses Design, das vor allem durch Googles Pixel Watch-Marketing bekannt ist.

Das Watch Face Concentric setzt auf einen Mix aus digitaler und analoger Darstellung, bei der sowohl die Minuten als auch die Sekunden ihre Kreise um die aktuelle Stunde drehen. Statt beweglicher Zeiger gibt es einen festen Index auf Höhe der Krone (sicherlich auch abhängig vom Smartwatch-Modell), in dem sich die aktuelle Uhrzeit hereindreht. Die Stunde hat eine digitale Darstellung und ändert sich dementsprechend nur einmal pro Stunde. Die Uhrzeit ist dadurch auf einen Blick sehr schnell zu erkennen.

Die Minuten und Sekunden sind auf kreisrunden 360 Grad-Skalen zu finden und drehen sich in den Index herein. Die Beschriftung rotiert mit und ist somit immer richtig ausgerichtet, um leicht lesbar zu sein. Während die Minute stets im vertikalen Zentrum des Index zu finden ist, zur leichteren Lesbarkeit, rotiert das Sekundenblatt vollständig und zeigt die Zahlen praktisch in Bewegung.









Das Ziffernblatt bietet eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, die über die Einstellungen festgelegt werden können: 12 oder 24 Stunden, 30 verschiedene Farbkombinationen für die einzelnen Elemente sowie drei verschiedene Stile für die Gesamtdarstellung: Nur Linien in Fünferschritten, Zwischenlinien für jede Zahl oder gar keine Linien für die Zahlen. Letztes mag „sauber“ aussehen, ist meiner Meinung nach auf den ersten Blick aber ein wenig verwirrend.

Natürlich gibt es auch eine Variante für das Always on-Display, die ohne Animationen auskommt. In diesem Modus ist nur die Stunde sowie die Minute inklusive des markanten Designs sichtbar, während alle anderen beweglichen Ziffern ausgeblendet werden. Angelehnt an das Pixel Watch-Vorbild und auch als Folge des Designs gab es bei diesem Watch Face zunächst keine Möglichkeit, eine Zusatzinformation einzublenden. Das hat sich allerdings geändert, denn das jüngste Update brachte die Unterstützung für eine Komplikation sowie weitere Designs.

Probiert es mal aus, das Watch Face steht kostenlos im Google Play Store zum Download bereit. Schaut euch auch die anderen Ziffernblätter von WatchFace-Designs an, von denen wir euch in der Vergangenheit schon einige vorgestellt haben.