Pixel 9a: Wallpaper leaken sechs Monate vor dem Start – hier bekommt ihr sie alle zum Download (Galerie)

Wir sind noch ein gutes Halbjahr vom Start des Pixel 9a entfernt, aber das hindert die Leaker bekanntlich nicht daran, schon jetzt umfangreiche Informationen über das kommende Google-Smartphone auszugraben. Jetzt ist auf unergründlichen Wegen bereits der vollständige Satz der Hintergrundbilder durchgesickert, den wir euch wie üblich anbieten wollen. Hier gibt es alle Pixel 9a Wallpaper zum Download.



Google spendiert jeder Smartphone-Generation neue Wallpaper, das ist seit jeher üblich und wird natürlich auch mit dem letzten Smartphone der neunten Pixel-Generation nicht geändert. Die Designer waren auch in diesem Jahr wieder fleißig und haben einen Schwung von insgesamt acht Wallpaper für das Pixel 9a erstellt. Diese halten sich an das mittlerweile übliche Muster der natürlichen Formen, der Anpassung des dominierenden Farbtons an die verfügbaren Farben des Smartphones sowie eine Unterscheidung zwischen Dark Mode und Lite Mode.

Und so gibt es nun vier verschiedene Motive in jeweils zwei Varianten für das neue Smartphone. Die Bilder tragen die gleichen Namen wie die geplanten Farben des Pixel 9a, nämlich Iris, Obsidian, Porcelain und Raspberry. Und damit bestätigen sich nicht nur die Farben selbst, sondern können uns die Farbtöne anhand der Bilder recht gut vorstellen. Oben seht ihr eine schnelle Vorschau der Hintergrundbilder und wer sie schon jetzt in voller Pracht sehen oder verwenden möchte, kann das wie üblich tun.

Wir bieten euch alle acht Hintergrundbilder wie gewohnt zur Ansicht (Google Fotos) und zum bequemen Download als ZIP-Archiv (Google Drive) an. Klickt einfach auf die folgenden Links und ladet euch die Bilder auf euer Smartphone herunter. Rein optisch und selbst zeitlich gibt es eigentlich keinen Zweifel daran, dass es sich um die echten Pixel 9a-Wallpaper handelt.

Pixel 9a Wallper: Galerie | Download

[Android Authority]

