Pixel Tablet: Pixel Feature Drop bringt neue Funktionen auf das Tablet – Smart Home Panel, Cast und Sync

Das gestern Abend von Google veröffentlichte Pixel (Feature) Drop hatte einen großen Schwung an Neuerungen im Gepäck, die in diesem Quartal nicht nur auf den Smartphones und der Pixel Watch ankommen, sondern auch bei Besitzern eines Pixel Tablet für Freude sorgen können. Das Tablet erhält eine erweiterte lokale Cast-Funktion, eine Synchronisierung für Benachrichtigungen sowie das Smart Home-Panel.



Cast-Übertragung zwischen Geräten

Das Pixel Tablet wird im Laufe der nächsten Wochen die Möglichkeit erhalten, Medien vom eigenen Display auf ein Pixel-Smartphone in der Nähe zu übertragen. Dazu muss das Pixel-Smartphone lediglich nah an das Pixel Tablet gehalten werden und die Übertragung von Spotify, YouTube und Co beginnt. Ein Tap auf das Cast-Symbol sowie die Zielauswahl ist nicht notwendig.

Smart Home-Steuerung

Die neue Google Home Smart Home-Steuerung kommt jetzt auch auf dem Pixel Tablet an. Ein neuer „Home Panel Bildschirmschoner“ bringt die wichtigsten Kontrollmöglichkeiten aus Google Home bildschirmfüllend auf das Tablet. Mit diesem könnt ihr den Gerätestatus sehen, diesen umschalten, Kamera-Feeds abrufen und mehr. Nutzbar ist der Modus, wenn das Tablet sich im Ruhemodus befindet und aufgeladen wird.

Synchronisierung von Benachrichtigungen

Benachrichtigungen werden jetzt zwischen dem Pixel Tablet und einem Pixel-Smartphone synchronisiert. Taucht eine Benachrichtigung auf beiden Geräten auf, reicht es, diese auf einem wegzuwischen und es wird auch auf dem anderen verschwinden. Um das zu nutzen, muss die Funktion in den Einstellungen aktiviert werden.

[Google-Blog]