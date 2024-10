Staurikosaurus: Ein ganz besonderes Google-Doodle für den Dinosaurier – zeigt plastische Ausgrabung (Galerie)

Am heutigen 19. Oktober ehrt Google den Staurikosaurus mit einem interaktiven Slideshow-Doodle, das uns mit auf eine Ausgrabung von Dinosaurier-Knochen nimmt. Ohne Frage ist der Staurikosaurus in puncto Lebenszeit das älteste bzw. früheste Individuum, das Google bisher geehrt hat. Das heutige Doodle hält wieder einige Besonderheiten bereit, die euch vielleicht erst auf den zweiten Blick auffallen werden.



Das heutige Google-Doodle für den Staurikosaurus ist mal wieder ein ganz besonderes, und das nicht nur aufgrund der sehr frühen Lebenszeit, sondern auch der Gesamtdarstellung. Denn wie ihr vielleicht auf den zweiten Blick erkennen könnt, handelt es sich heute wieder um ein echtes Doodle, das nicht ausschließlich am Grafiktablett entstanden ist. Stattdessen wurden die Motive plastisch gefertigt, fotografiert und in das Doodle eingefügt.

Der Google-Schriftzug ist aus Ton gefertigt und dürfte wohl recht aufwendig gewesen sein. Dennoch wird es von einigen Kritzeleien überlagert, die die Interaktivität in das Doodle bringen: Wir sehen einen gezeichneten Staurikosaurus sowie einen Pickel, mit dem dessen Skelett vorsichtig ausgegraben wird. Symbolisiert wird das durch einen Knochen, neben dem vorsichtig gehämmert wird. Der Staurikosaurus selbst hält noch einen Play-Button in der Hand, mit dem sich eine siebenseitige Slideshow über die Ausgrabung starten lässt. Auch die dortigen Motive sind von Hand gefertigt.

Der Google-Schriftzug ist zwar leicht zu lokalisieren, aber nicht so einfach zu erkennen. Tatsächlich ist dieser heute auf den Making-of-Bildern besser zu sehen als auf dem fertigen Doodle. Schaut sie euch in der folgenden kurzen Galerie einmal an. Das zweite O wurde auch im Original weggelassen, um dieses durch den animierten Staurikosaurus zu ersetzen.

















Google feiert den Staurikosaurus am heutigen 19. Oktober, weil an diesem Tag im Jahr 2010 Alcober OA und Martinez RN eine Silhouettenrekonstruktion des Skeletts des Staurikosaurus veröffentlichten.

Googles offizielle Doodle-Beschreibung:

Bei einer Ausgrabung im Jahr 1936 fand der Paläontologe Llewellyn Ivor Prince in der Santa Maria Formation im Süden Brasiliens ein Theropode (einen fleischfressenden, zweibeinigen Dinosaurier). Dank der Radiokarbondatierung der Sedimente rund um das Fossil stammt es aus der späten Trias, also vor etwa 225 Millionen Jahren. Der Dinosaurier, auch „Kreuzechse des Südens“ genannt, wurde nach dem Sternbild der südlichen Hemisphäre benannt. Princes Entdeckung ist der bislang einzige Beweis für den Staurikosaurus, daher ist unser Wissen über die Art begrenzt. Den vorliegenden Funden zufolge war der Staurikosaurus für einen frühen Dinosaurier groß – er war etwa 2 Meter lang, 80 cm hoch und wog 30 kg, was ungefähr dem Gewicht eines großen Hundes entspricht. Staurikosaurus hatte einen langen Schwanz und lief auf zwei Beinen, und seine Fossilien deuten darauf hin, dass er für seine Größe ziemlich schnell war. Der Räuber hatte außerdem gezackte Zähne, die nach hinten in den Rachen gebogen waren, was ihm beim Fangen und Festhalten der Beute half. Die Entdeckung des Staurikosaurus hat Paläontologen geholfen, die frühe Evolution der Dinosaurier besser zu verstehen. Wir werden also noch ewig vor Begeisterung über den Staurikosaurus brüllen!

