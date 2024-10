Google Maps: Neue Wetteranzeige wird verschoben – Overlay wird von der Karte entfernt (Screenshots)

Die Google Maps Android-App hat vor längerer Zeit eine tiefere Integration der aktuellen Wetterlage erhalten, die unter anderem direkt als Overlay-Element auf der Karte gezeigt wird. Jetzt hat man offenbar nach einem besseren Platz für diese Darstellung gesucht und sie an einer anderen Stelle gefunden, die nicht immer zu sehen ist: Das Wetter wandert von der Karte in den eingeklappten Infobereich.



Auch wenn es einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen einer Karten-App mit vielen Ortsinformationen und einem Wetterbericht gibt, haben die Nutzer von Google Maps wohl nicht unbedingt darauf gewartet. Das wissen auch die Google Maps-Designer und hatten den schwebenden Wetterclip von Anfang an sehr klein gestaltet – der aber natürlich dennoch wertvollen Platz auf der Kartenoberfläche belegt hat. Die Vollbildkarte wird selbst im Anfangsmodus von nicht weniger als zehn Elementen überlagert.

Jetzt rollt das Google Maps-Team eine neue Lösung aus, bei der das Wetter an eine andere Stelle wandert. Statt den Clip schwebend über der Karte zu haben, ist dieser nun am rechten Rand des eingeklappten Overlay-Menüs platziert. Das erscheint sinnvoll, denn das Infopanel erscheint erst dann, wenn ein Ort ausgewählt wird. Ohne Auswahl eines Ortes und rein beim Verschieben des Kartenausschnitts wird man wohl nur in den seltensten Fällen eine Wetterangabe benötigen.

Daher ist der kleine Nachteil, dass das Wetter nicht permanent gezeigt wird, sicherlich zu vernachlässigen. Gut möglich, dass sich die Informationen in der Karte und nach dem Klick auf die Karte durch die neue Position noch ändern werden. Die hauptsächliche Intention für die Verschiebung war es aber vermutlich, einen selten genutzten Layer von der Karte zu tilgen.

