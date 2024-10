Android 15: Googles Update-Turbo zündet wieder – die aktuelle Versionenverteilung bei uns im Blog

Google hat vor wenigen Tagen den Generationenwechsel bei Android vollzogen, denn mit dem Beginn des Rollouts von Android 15 ist es nun das aktuelle Betriebssystem und löst in dieser Funktion Android 14 ab. Anlässlich dessen wird es wieder einmal Zeit, in unsere Statistiken zu blicken und euch zu zeigen, wie die Android-Versionsverteilung hier im Blog aussieht. Android 14 dürfte am Wochenende am absolute Zenit gewesen sein.



Das neue Betriebssystem Android 15 ist da, wird im Laufe der nächsten Tage auf Millionen Pixel-Smartphones und einigen Geräten weiterer Hersteller installiert, sodass der Anteil schnell nach oben geht. Der über ein Jahr andauernde Siegeszug von Android 14 ist damit beendet, denn jetzt macht sich Android 15 auf den Weg an die Spitze und es wird interessant sein, wie lang es dafür brauchen wird. Erst einmal wollen wir diesen Android 15-Meilenstein nutzen und auf die aktuellen Zahlen hier im Blog blicken.

Zuletzt hatten wir euch unsere Zahlen zur Verteilung der Android-Versionen hier im Blog im Mai gezeigt. Für eine detaillierte Auswertung des Android 14-Wachstums schaut in den Artikel zur Verteilung vom Mai. Jetzt schauen wir auf die letzten Tage der Android 15-Woche.

Android 15 in den ersten Tagen

Montag: 3,18 Prozent

Dienstag: 10,49 Prozent

Mittwoch: 35,85 Prozent

Donnerstag: 35,72 Prozent

Freitag: 31,02 Prozent

Android 15 hatte hier im Blog in der Beta-Phase konstant um die drei Prozent Anteil. Die Veröffentlichung am Dienstag Abend hat diesen Anteil schon in den ersten Stunden verdreifacht und bereits ab Mittwoch war ein Drittel aller Android-Smartphones hier im Blog auf Android 15 unterwegs. Das zeigt nicht nur, dass sehr viele Leser ein Pixel besitzen, sondern auch, dass sie sehr Update-freudig sind.

Um das vielleicht ein wenig einzuordnen, müsst ihr wissen, wie sich die Android-Geräte bei uns im Blog in den letzten Monaten zusammengesetzt haben: Ganze 34 Prozent haben ein Pixel-Smartphone, 25 Prozent ein Samsung-Smartphone, etwa 9 Prozent sind mit Xiaomi unterwegs und der Rest spielt kaum eine Rolle.









Die Gesamtentwicklung in den letzten sechs Monaten zeigt, dass sich unter dem Jahr kaum etwas tut. Das ist nicht ganz verwunderlich, denn eine neue Android-Version erhält stets zwei Boosts: Einmal beim Start des Rollouts auf die Pixel-Smartphones und ein zweites Mal beim Start auf die meistgenutzten Samsung-Smartphones. Weitere Einflüsse spielen zumindest bei uns im Blog kaum eine Rolle. Interessant ist für mich nach wie vor der hohe Anteil von Android 10, der ab August plötzlich eingebrochen ist. Erklären kann ich mir das nicht.

Ich denke, dass unsere Zahlen den idealen Wert widerspiegeln, wie ihn sich Google und alle am gesunden Ökosystem interessierten Nutzer wünschen würden. Man kann sagen, dass gut drei Viertel aller unserer Leser stets auf einem aktuellen Betriebssystem unterwegs sind. Altlasten hat man immer und das Apple-Niveau wird Android so schnell wohl nicht erreichen, trotz harter Update-Regeln, aber wenn unsere Werte mit den globalen gleichauf wären, könnten alle sehr sehr zufrieden sein. Android 14 dürfte mit ganzen 71 Prozent Anteil (!) den absoluten Zenit erreicht haben.

Natürlich gibt es bei unserer vergleichsweise kleinen Leserschaft auch eine gewisse Schwankungsbreite und keine vollständig stabilen Zahlen wie im globalen Markt. Durchschnittlich zwischen 800.000 und 900.000 Lesern pro Monat mit mehreren Millionen Aufrufen. Wir behalten die Statistiken weiter im Auge und blicken vielleicht kurz vor Weihnachten nochmal auf die Zahlen, bevor der Boost durch neue Geräte und das erwartete Samsung-Update im Januar kommt.

