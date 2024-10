Google Fotos: Das ist der neue KI-Assistent ‚Ask Photos‘ – und so unterscheidet es sich von ‚Classic Search‘

Bei der Fotoplattform Google Fotos wird derzeit die Suchfunktion in zwei verschiedene Bereiche mit völlig unterschiedlichen Ansätzen aufgeteilt: Nach dem Abschluss des derzeit stattfindenden langsamen Rollouts gibt es das bekannte „Classic Search“ sowie den neuen Ansatz „Ask Photos“, der in der Gesamtbetrachtung eher als Findefunktion und nicht als Suchfunktion bezeichnet werden sollte. Wir zeigen euch die beiden Tools und erklären den Unterschied zwischen Classic Search und Ask Photos.



Die Suchfunktion von Google Fotos gehört seit dem Start der Fotoplattform zu deren größten Stärken. Grundsätzlich gilt das bis heute, doch die Entwickler haben sich sehr lange Zeit auf der damaligen Errungenschaft ausgeruht und die Weiterentwicklung kaum vorangetrieben. Dank Künstlicher Intelligenz und der stetig voranschreitenden Gemini-Integration ändert sich das derzeit: Denn kürzlich hat man sowohl das neue Ask Photos als auch ein starkes Update für die Google Fotos-Suchfunktion angekündigt. Beides wurde parallel gezeigt und die Suchfunktion jetzt als „classic search“ bezeichnet, obwohl die beiden Features eigentlich unterschiedlicher kaum sein könnten.

Das ist ‚Ask Photos‘

Das neue ‚Ask Photos‘ integriert sich als KI-ChatBot in Google Fotos und ermöglicht es den Nutzern, beliebige Fragen zu stellen, die dieser auf Basis der persönlichen Foto-Datenbank der Nutzer zu beantworten versucht. Dabei geht es weniger darum, ein bestimmtes Foto oder Album zu finden, sondern viel mehr die gesamte Szenerie zu erkennen, wiederzugeben und diese mit weiteren Informationen aus externen Quellen aufzubauen. Die Fotos sind eher Mittel zum Zweck, um Informationen zu erhalten und ein schmückendes Beiwerk zeigen zu können.

Beispielsweise könnt ihr Google Fotos Ask Photos fragen, welches Essen ihr in einem bestimmten Hotel verzehrt hat. Sollten Bilder davon existieren, was natürlich die Voraussetzung ist, erhaltet ihr die Antwort und als mediale Quelle eine Reihe von Fotos. Es geht also darum, die Informationen zu finden und nicht unbedingt die Aufnahmen selbst. Diese dienen eher der eigenen Erinnerung sowie als tieferer Einstieg in die Fotogalerie.









Der Unterschied zwischen Ask Photos und Classic Search

Das frisch überarbeitete Google Fotos Classic Search liefert euch nur Fotos und Videos als reine Ergebnisliste, denn es ist eine klassische Suchfunktion. Ask Photos hingegen liefert die in den Fotos steckenden Informationen. Das kann je nach Anfrage zum selben Ergebnis führen, aber der KI-ChatBot wird euch die Informationen wohl schneller liefern können. Für die KI ist ein Foto nichts weiter als eine große Ansammlung von Informationen. Ob diese in Text oder Bild vorliegen, ist der KI egal. Dem Menschen aber nicht, daher werden dei Bilder als Quellengabe mitgeliefert.

Wie ihr in obiger Animation sehen könnt, kann Ask Photos auch zusätzliche Informationen beisteuern, die sich nicht direkt in den Fotos befinden. Im sichtbaren Beispiel wird gefragt, welche Orte während eines Urlaubs besucht wurden und Fotos liefert neben der Auflistung auch die Bezeichnung der Orte sowie die Tätigkeit. Weil nur die wenigsten Menschen jeden Schritt auf Video / Foto festhalten und dies auch noch in der Cloud sichern, muss sich Fotos diese zusätzlichen Informationsquellen suchen.

Beide Herangehensweisen zum Durchforsten von Google Fotos haben ihre Daseinsberechtigung und werden daher wohl noch lange Zeit parallel existieren. Denn KI ist gut und schön, aber wenn man einfach nur auf die Schnelle Aufnahmen finden möchte, muss es kein KI-Monolog sein.

[Google-Blog]