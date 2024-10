Android 15: Was ist los im Android-Team? Rollout des neuen Betriebssystems verzögert sich immer weiter

Wenn alles gut geht, wird Google am Dienstag planmäßig mit dem Rollout von Android 15 auf die Pixel-Smartphones beginnen und das neue Betriebssystem damit endlich offiziell zu den Nutzern bringen. Dennoch werden Fragezeichen bleiben, warum es sowohl bei Google als auch allen anderen Smartphone-Herstellern zu einer solch langen Verzögerung gekommen ist. Was ist los im Android-Team?



Über viele Jahre lief Googles Android-Vertrieb wie geschmiert: Google hat jedes Jahr eine neue Android-Version veröffentlicht, das Beta-Programm bis auf minimale Verzögerungen genau eingehalten und schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung mit dem Rollout auf die Pixel-Smartphones begonnen. Ähnlich sah es bei den monatlichen Sicherheitsupdates, den Pixel Feature Drops und in der Anfangsphase auch bei den QPR-Versionen aus. Doch spätestens seit dem vergangenen Jahr ist der Wurm drin.

Bei Android 15 zeigt sich in diesem Jahr eine sehr große Verzögerung, die von Google nicht begründet oder in irgendeiner Form kommentiert wurde. Denn eigentlich war das Betriebssystem mit seinem Zeitplan so aufgestellt, dass der Release bereits im August hätte erfolgen können – dann auch passend vor dem Start der Pixel 9-Smartphones. Doch dieses Zeitfenster konnte man nicht halten. Stattdessen lag zwischen der letzten Beta und der finalen Version ein ganzer Monat.

Die Veröffentlichung von Android 15 liegt ebenfalls schon wieder mehr als einen Monat zurück und bisher hat der Rollout auf die Pixel-Smartphones nicht begonnen. Das sollte laut geleakten Angaben und auch nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit aufgrund anderer Signale am Dienstag, dem 15. Oktober, endlich soweit sein. Gut, die 15 hat man getroffen, aber das war dann auch schon das einzig positive. Unter dem Strich kommen wir auf eine Verzögerung von mindestens zwei Monaten, was bei Androids aktuellem 3-Monats-Zyklus (QPR) schon sehr viel ist.









Was ist los im Android-Team?

Aber nicht nur Google hat sowohl den Android-Release als auch den Pixel-Rollout weit verzögert, sondern auch andere Hersteller. Samsung hat den Start der Android 15 Beta mehrmals ohne Angabe von Gründen verschoben und mittlerweile wissen wir, dass diese zwar noch 2024 starten soll, der Rollout von Android 15 aber nicht vor 2025 und nicht vor dem Galaxy S25 starten wird. Selbst Android 15 auf dem S25 ist wohl noch nicht absolut gesichert. Und das dann vier Monate nach der Veröffentlichung des Betriebssystems.

Auch andere Smartphone-Hersteller halten sich mit Betas, Zeitangaben und Gerätelisten in diesem Jahr auffällig zurück. Lediglich Vivo hat mit Android 15 begonnen, aber auch nur für eine handvoll Geräte. Es ist daher ziemlich eindeutig, dass es bei Android 15 gewisse Stolpersteine gibt, über die man nicht reden will oder darf. Es ergibt an dieser Stelle keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Dennoch will ich die Situation in diesem Beitrag einfach festhalten, denn warum sollte es bei den QPRs oder gar Android 16 anders sein?

Googles Team schreitet unterdessen unbeirrt schnell voran: Android 15 QPR1 kommt in Kürze bei der letzten Beta 3 an und noch im Dezember könnte Android 16 starten. Die rasende Geschwindigkeit, die Googles Android-Team vorlegt, scheint die Smartphone-Hersteller einschließlich Branchenprimus Samsung und Googles Pixel-Abteilung zu überfordern. Wird es dann nicht irgendwann Zeit, einmal vom Gaspedal zu gehen…?

Letzte Aktualisierung am 23.09.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!