Android 15: Samsung verzögert den Rollout bis in das nächste Jahr – startet zuerst auf dem Galaxy S25

Das Update auf Android 15 lässt weiterhin auf sich warten und auch Nutzer von Smartphones aus dem Hause Samsung müssen sich in diesem Jahr etwas länger gedulden als gewohnt. Wie Samsung jetzt mitteilt, sollten die Nutzer in diesem Jahr gar nicht mehr mit einem Update rechnen, denn der große Rollout ist nun für den Beginn des nächsten Jahres geplant. Das könnte interessante Überschneidungen geben.



Neben Google gehört seit Samsung seit einigen Jahren zu den Herstellern, die Android-Updates sehr zuverlässig und zeitnah auf ihre Smartphones ausrollen. Die Südkoreaner hatten sich in den letzten Jahren besonders hervorgetan und dabei den Rollout teilweise schon vor Jahresende auf die wichtigsten oder gar alle Smartphones abgeschlossen. Jetzt musste man verkünden, dass man es 2024 nicht einmal schaffen wird, den Rollout bis Jahresende zu starten. Und das, obwohl Android 15 schon seit Wochen fertiggestellt ist.

Immer wieder musste Samsung einen möglichen Android 15-Start verschieben, das gilt auch für die geplanten Betas. Jetzt hat man angekündigt, dass das neue Betriebssystem in diesem Jahr gar nicht mehr kommen und stattdessen erst auf dem Galaxy S25 Anfang 2025 Premiere feiern soll. Wer es dennoch nicht abwarten kann, soll zumindest noch in diesem Jahr eine Android 15 Beta auf „einigen Geräten“ erhalten – wobei sicherlich die beiden großen Flaggschiff-Serien S und Z bedacht werden.

Über die Gründe für die Verzögerung wird geschwiegen, ebenso wie in Googles Pixel-Abteilung. Beide wären eigentlich Kandidaten dafür gewesen, Android 15 schon kurz nach der Veröffentlichung oder gar noch am selben Tag für erste Geräte freizugeben. Stattdessen hat es bisher nur Vivo geschafft, die ersten Smartphones mit dem neuen Betriebssystem zu versorgen. Interessanterweise könnte es bei Samsung gar zu der Überschneidung kommen, dass beim Start des Android 15-Rollouts schon Android 16 in der Vorabversion veröffentlicht wurde:

