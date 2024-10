Android: Google arbeitet an zentraler Standortfreigabe – neues Google Location Sharing zeigt sich (Screenshots)

Android-Nutzer haben in vielen Apps die Möglichkeit, ihren Standort freizugeben und optional auch Live mit anderen Nutzern zu teilen, wobei sich das hauptsächlich in Messenger- und Karten-Apps konzentriert. Jetzt scheint Google diese Möglichkeit zentralisieren und direkt in das Betriebssystem bringen zu wollen. Ein kürzlich entdecktes Google Location Sharing zeigt, wie das Ganze aussehen könnte.



So mancher Android-Nutzer dürfte den eigenen Standort schon einmal für Freunde, Verwandte oder andere nähere Bekanntschaften freigegeben haben, was etwa in weit verbreiteten Apps wie WhatsApp oder Google Maps mit nur wenigen Taps möglich ist. Jetzt hat der Android-Bastler AssembleDebug ein neues Google Location Sharing im Android-Quellcode entdeckt, das sich bereits ohne echte Funktion freischalten ließ und auf den folgenden Screenshots sichtbar ist.

Das Location Sharing ist ein Bestandteil der Android-Infrastruktur und kann zentral aktiviert und deaktiviert werden. Dabei gibt es derzeit nur AN und AUS sowie eine Liste von Kontakten, die auf diese Standortdaten Zugriff haben. Trotz der zentralen Nutzung ist es wohl keine Exklusiv-Funktion, denn man weist darauf hin, dass auch nach dem Ausschalten andere Apps weiterhin den Standort des Nutzers freigeben könnten. Es ist aber denkbar, dass Google dies nach einer gewissen Übergangszeit einschränken wird und die Apps auf diese zentrale Funktion aufbauen können.

Derzeit ist noch nicht ganz klar, ob es sich dabei um eine Android-Funktion oder eine Pixel-Funktion handelt. Herausgefunden wurde bisher, dass die Kontakte im Google-Konto gespeichert sein müssen und der Standort auf einer Google Maps-Karte dargestellt wird. Eine zentrale Lösung ist sicherlich eine gute Idee, wobei man den vielen anderen Apps aber nicht ihre eigenen Oberflächen und Anbindungen nehmen sollte.

[AssembleDebug @ Twitter]