Android 15 verzögert sich, aber Android 16 kommt bald: Google überholt sich in diesem Jahr beinahe selbst

Google erhöht schon seit Jahren den Druck auf die Android-Entwickler, die mittlerweile mehrere Dutzend Versionen pro Jahr veröffentlichen und dabei nicht unbedingt viel Zeit zum Testen einplanen. Wie jetzt bekannt wurde, soll das neue Betriebssystem Android 16 deutlich vorgezogen werden – und das zu einer Zeit, in der noch nicht einmal Android 15 ausgerollt wurde. Gut möglich, dass größere strukturelle Änderungen anstehen.



Schon vor Wochen hat Google die finale Version von Android 15 veröffentlicht, doch bis zum Rollout auf die Pixel-Smartphones wird es nach aktuellen Informationen noch ein paar Tage dauern. Mittlerweile ist die Verzögerung zwischen Veröffentlichung und Rollout derart angewachsen, dass bereits die nächste Version – Android 15 QPR1 – Bergfest feiert und in weniger als zwei Monaten auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden soll. Eine Verschnaufpause ist nicht vorgesehen und die Überschneidungen werden immer größer.

Ausgerechnet in dieser eher unschönen Situation platzt nun die Information, dass Android 16 deutlich früher erscheinen und bereits im zweiten Quartal 2025 veröffentlicht werden soll. Gehen wir davon aus, dass sich das Beta-Programm nicht verlängert, können wir mit der ersten Developer Preview noch in diesem Jahr rechnen. Der Rollout von Android 15 QPR1 könnte gleichzeitig den Weg für die nächste Developer Preview freimachen, die dann parallel zu einer erwarteten Android 15 QPR2 entwickelt wird.

Dass Google den Druck auf Android noch weiter erhöht, hat sicherlich seine Gründe, aber die Notwendigkeit kann man sicherlich hinterfragen. Ebenso wie die Folgen, die das unter Druck stehende Ökosystem verkraften muss, sollte man eher abmildern. Gerade haben die Smartphone-Hersteller in puncto Updates ein wenig aufgeholt, da haut Google immer mehr Versionen in immer kürzeren Abständen raus.









Früher Release ist kein früher Rollout

Die Berichte zum frühen Release von Android 16 beziehen sich auf die AOSP-Version von Android, also die frei verfügbare Grundversion des Betriebssystems. Diese wird an die Smartphone-Hersteller verteilt, die diese wiederum anpassen und anschließend an ihre Nutzer ausrollen. Es kann also durchaus noch mehrere Monate dauern, bis Android 16 dann tatsächlich auf den Smartphones ankommt. Das gilt auch für Googles eigene Pixel-Linie.

Der Termin im Juni ist sicherlich mit Blick auf die Pixel 10-Smartphones zu sehen, die wieder im August starten könnten und somit noch genug Zeit hätten, mit dem aktuellen Betriebssystem auf den Markt zu kommen. Die diesjährige Situation des Pixel 9-Starts mit Android 14 ist etwas, das man in Zukunft verhindern sollte.

Kommt eine separate Pixel-Beta?

Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Wochen eine getrennte Android-Beta für Pixel-Smartphones angeregt und es ist gut möglich, dass das in ähnlicher Form schon im nächsten Jahr starten wird. So wie alle anderen Smartphone-Hersteller auch, könnte Google die Pixel-Beta getrennt von der Android-Beta behandeln und sich somit eigene Zeitpläne setzen. In einigen Monaten wissen wir mehr, wie es sich tatsächlich ändern wird.

Letzte Aktualisierung am 30.09.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!