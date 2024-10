Android Auto: Verkehrsstörung in Google Maps melden – darum funktioniert es bei euch (vielleicht) nicht

Google hat kürzlich die neue Funktion „Verkehrsstörungen melden“ in Google Maps für Android Auto eingeführt und bringt diese damit endlich an die Stelle, wo sie am meisten benötigt wird. Doch viele Nutzer warten noch immer auf den Rollout und dürften sich fragen, wann der Button endlich auf ihrem Infotainment-Display auftaucht. Jetzt gibt es darauf eine ernüchternde Antwort: Vielleicht gar nicht.



Das Melden von Verkehrsstörungen in Google Maps auf Android Auto kann eine sehr wichtige Funktion sein, die dem Nutzer zwar nicht direkt hilft, aber der gesamten Community zu Gute kommt und somit im Laufe der Zeit auch jedem einzelnen Nutzer helfen kann. Denn Autofahrer haben die Möglichkeit, mit nur zwei Taps eine Verkehrsstörung jeglicher Art zu melden, die auf den Google-Servern gespeichert, ausgewertet und wohl in vielen Fällen an alle Autofahrer auf der gleichen Route ausgespielt wird.

Die Meldung ist sehr leicht: Einfach den gelben Warnschild-Button drücken, die Störungskategorie auswählen und fertig (siehe obiger Screenshot). Wie sich am Beispiel vieler Verkehrs-Apps zeigt, sind die Nutzer durchaus dazu bereit, solche Meldungen abzugeben und können vor allem bei einer so enorm verbreiteten App wie Google Maps einen echten Unterschied machen. Doch viele Nutzer warten bis heute auf den Rollout des Buttons und dürften wohl mit dem üblichen Staged Rollout rechnen, der sich bei Android Auto gerne über Monate hinziehen kann.

Doch das ist diesmal nicht der Fall. Denn vielleicht habt ihr diese Funktion bereits, könnt sie aber nur nicht nutzen. Der einfache Grund dafür findet sich direkt vor euren Augen – denn schuld ist das Display. Die Android Auto-Oberfläche ist so gestaltet, dass Elemente, die keinen Platz haben, einfach ausgeblendet werden. Bei kleinen Displays kommt es daher zu der Situation, dass nicht genügend Platz zwischen den drei Standard-Buttons und dem Zoom ist und die Taste für die Verkehrsstörungen einfach ausgeblendet wird.









Oben seht ihr ein kleines Display, bei dem die Funktion zwar prinzipiell vorhanden wäre, der Button aber einfach keinen Platz hat. Aufgefallen ist das unter anderem dadurch, dass die Nutzer die Funktion am Smartphone selbst verwenden können, aber nicht am Auto-Display. Oder im eigenen Auto nicht und in dem des Partners hingegen schon. Außerdem kam es auch zu Fällen, bei denen die Google Maps Navigation aktiv per Overlay nach einer Bestätigung für die Meldung gefragt hat, obwohl die Funktion vermeintlich gar nicht vorhanden ist.

Das ist natürlich eine unschöne Situation und es ist zu hoffen, dass Google zeitnah daran arbeitet, die Oberfläche umzugestalten. Eine minimale Verkleinerung aller Buttons wäre schon ausreichend oder vielleicht eine horizontale Kombination der Zoom-Buttons. Natürlich würde es auch helfen, wenn sich das Overlay per Sprachsteuerung aufrufen lässt, aber das ist mir persönlich bisher noch nicht gelungen. Vielleicht habe ich aber auch nicht den richtigen Befehl gefunden.

Abhilfe schafft derzeit übrigens nur der Wechsel der Displayauflösung, aber davon ist dringend abzuraten. Weil sehr viele Fahrzeuge nur ein kleines Display besitzen, dürfte der Großteil aller Nutzer den Button derzeit nicht sehen. Hoffentlich arbeitet Google daran und stellt die Funktion nicht sehr schnell wegen Nichtnutzung wieder ein…

Letzte Aktualisierung am 3.10.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!