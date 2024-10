Google Fotos & Google One: So könnt ihr Speicherplatz freigeben – Speicherfresser schnell finden und löschen

Google-Nutzer sollten bei eifriger Nutzung der Dienste stets ihren benötigten Speicherplatz und das verfügbare Kontingent im Blick haben. Denn Produkte wie Google Fotos können sehr schnell einen hohen Bedarf haben und stellen die Nutzer bei drohender Überschreitung vor ein Problem. Wir zeigen euch, wie ihr mit einem praktischen Tool in Google One schnell Speicherfresser aufspüren und löschen könnt.



Google bietet allen Nutzern vom Start weg 15 Gigabyte kostenlosen Speicherplatz für die drei Produkte Google Fotos, Google Drive und GMail. Während bei allen anderen Produkten kein bekanntes Limit existiert, nimmt man es bei diesen drei Diensten sehr genau und lässt diese das gemeinsame Kontingent teilen. Geht der Speicherplatz langsam zur Neige, hat man als Nutzer eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Zusätzlichen Speicherplatz bei Google One abonnieren oder versuchen, einige Daten zu löschen.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, wie ihr Speicherplatz bei GMail sparen könnt und heute blicken wir auf Google Fotos, das bei den allermeisten Nutzern sicherlich den größten Teil der Speicherbelastung beiträgt. Natürlich sollte man sich erst einmal selbst auf die Suche machen und nach Medien suchen, die nicht mehr benötigt werden. Von Screenshots über verwackelte Bilder bis hin zu Memes oder „lustige“ Videos dürfte sich bei vielen Nutzern so manches Megabyte einsparen lassen.

Wer im größeren Stil Speicher freigeben möchte, muss sich auf Videos konzentrieren, denn diese sind natürlich die wahren Speicherfresser. Genau für diese hält Google One ein Tool bereit, das übergroße Medien aufspüren und zum Löschen anbieten kann. Es gibt keine Wertung des Inhalts, sondern lediglich eine sortierte Liste mit großen Videos und Bildern, die das Kontingent stark belasten.









Auf der Seite zum Speicherplatzmanagement in Google Fotos findet ihr zwei separate Auflistungen für eine mögliche Speicherplatzoptimierung. Die erste Seite umfasst alle „großen Fotos und Videos“ und bezieht sich dabei natürlich nicht auf die Dimensionen, sondern den Speicherplatzbedarf. Hier werden alle Fotos und Videos aufgelistet, die viel Platz wegnehmen und somit einen Unterschied machen können, wenn sie einmal entfernt worden sind. Leider ist diese Liste nicht nach Größe, sondern nach Datum sortiert. Für die großen Brocken müsst ihr also möglicherweise etwas scrollen.

In der zweiten Auflistung finden sich die nicht unterstützten Videos, die zwar in Google Fotos gespeichert sind, aber nicht von der Plattform abgespielt werden können. Diese können zumindest zur Nutzung innerhalb von Google Fotos sorglos gelöscht werden, denn sie bringen euch nichts. Solltet ihr sie allerdings als Backup nutzen und diese Videos an keiner anderen Stelle gespeichert haben (falls sie überhaupt irgendwo abspielbar sind), ladet sie vorher herunter und legt sie an anderer Stelle ab.

Schaut einfach regelmäßig auf dieser Seite vorbei und sorgt für eine dauerhafte Speicherplatz-Sauberkeit in eurem Google Fotos-Konto.

