Google Fotos: So könnt ihr Speicherfresser aufspüren – nicht unterstützte Videos einfach finden und löschen

Auf die Fotoplattform Google Fotos können Nutzer nicht nur Bilder hochladen, sondern bekanntlich auch Videos aller Art, die von den Algorithmen im Rahmen der Möglichkeiten gleichwertig behandelt werden. Doch es gibt auch exotische Videoformate oder beschädigte Dateien, die nicht nutzbar sind und Speicherplatz belegen. Wir zeigen euch, wie ihr diese Speicherfresser finden könnt.



Nicht nur auf den eigenen Geräten, sondern auch in der Cloud ist Speicherplatz endlich und nicht ohne jegliches Limit verfügbar (zumindest im Rahmen des gebuchten Kontingents). Daher müssen auch Nutzer von Google Fotos sehr gut aufpassen, dass der Speicherplatz nicht vollläuft und nicht von unnötigen Medien verstopft wird. Gerade im Bereich der Videos können sich schnell größere Datenmengen ergeben.

Obwohl Google Fotos recht flexibel ist, gibt es einige Videoformate, die von der Plattform nicht unterstützt werden. Das bedeutet, dass sie nicht abgespielt werden können und dementsprechend nicht in der Galerie auftauchen und auch an keiner anderen Stelle von Google Fotos verwendet werden. Diese werden von Google Fotos in der Kategorie nicht unterstützte Videos gesammelt und dort übersichtlich aufgelistet. Klickt einfach einmal auf den Link und schaut nach, ob sich bei euch eines oder mehrere Videos in der Liste befinden.

Die Videos können kurioserweise trotz mangelnder Unterstützung ein Vorschaubild haben und somit vielleicht gleich auf den ersten Blick zeigen, was dahintersteckt. Als weitere Information findet ihr noch den Dateinamen, das Datum des Uploads sowie die Dateigröße. Ihr könnt die Videos aus der Liste heraus herunterladen und lokal euer Glück versuchen oder diese direkt und ohne Umweg über den Papierkorb löschen.

Das eine oder andere Megabyte lässt sich damit einsparen, vielleicht auch mehr.

