Pixel 10: Diese neuen Google-Smartphones kommen – Leak verrät die vier kommenden Geräte für 2025

Erst vor wenigen Wochen hat Google die Pixel 9-Smartphones auf den Markt gebracht, da zieht die Gerüchteküche schon wieder weiter in das nächste Jahr bzw. die nächste Generation. Ein neuer Leak verrät uns jetzt, worauf wir uns im Jahr 2025 bei den Pixel 10-Smartphones freuen dürfen. Denn es gibt erneut gleich vier Modelle, wobei ein fünftes vielleicht noch nicht ausgeschlossen werden kann.



Kürzlich haben wir euch die mittlerweile über zwei Jahre alte Pixel-Roadmap erneut gezeigt, die alle folgenden Smartphones korrekt prognostiziert hatte. Offenbar endet diese Treffsicherheit auch nicht bei der letzten gelisteten Generation, denn nun gibt es einen deutlich jüngeren Leak, der die Smartphones für das nächste Jahr verrät.

Google wird sowohl nach aktuellen Informationen als auch nach der geleakten Roadmap im nächsten Jahr ganze vier Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen. Man hält also an der hohen Schlagzahl fest, die mit der neunten Generation eingeführt wurde: Es wird erneut ein Grundmodell geben, das die Bezeichnung „Pixel 10“ tragen soll. Außerdem ein Pixel 10 Pro als erweitertes Modell, ein Pixel 10 Pro XL als großer Bruder sowie darüber hinaus natürlich auch ein Pixel 10 Pro Fold.

Ob man das Foldable zur normalen Smartphone-Linie zählen sollte oder eher doch einzeln behandeln müsste, hat Google mit der seit diesem Jahr gewählten Namensgebung zumindest für sich selbst eindeutig festgelegt. Über ein mögliches Pixel 9a gibt es bisher keine weiteren Informationen – was in der a-Serie aber nicht ganz ungewöhnlich ist, die man deutlich besser unter Verschluss halten kann.









Diese Pixel 10-Smartphones kommen

Pixel 10 ( Frankel )

) Pixel 10 Pro ( Blazer )

) Pixel 10 Pro XL ( Mustang )

) Pixel 10 Pro Fold (Rango)

Laut der damaligen Roadmap wäre ab dem nächsten Jahr auch ein Pixel 10 Pro Flip denkbar. Also ein Bruder des Pixel 10 Pro Fold, das sich nicht in Buchform aufklappt, sondern in eine längliche Form. Dessen Erscheinen dürfte aber auch vom Erfolg der beiden Fold-Vorgänger abhängen, wobei diese allein schon aufgrund des Verkaufspreises nicht ganz oben in den Verkaufscharts stehen.

