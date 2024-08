Pixel Roadmap: Diese Pixel-Smartphones kommen 2025 – Google erweitert das Portfolio erneut (Leak)

Google hat in diesem Jahr rund um die Pixel-Smartphones stark nachgelegt, denn man hat nicht weniger als fünf neue Smartphones angekündigt und zum größten Teil bereits auf den Markt gebracht. Es ist anzunehmen, dass das Pixel-Jahr damit abgeschlossen ist – aber wie geht es 2025 weiter? Ein Blick auf die zuverlässige Pixel-Roadmap zeigt uns, dass das Portfolio auch im nächsten Jahr ein weiteres Mal wachsen soll.



Vor bald zwei Jahren ist eine umfangreiche Pixel-Roadmap geleakt worden, die Informationen über alle Smartphones der folgenden drei Jahre umfasste. Damals wurde die Liste zwar in der Tech-Welt schnell verbreitet, aber natürlich gab es gewisse Zweifel daran, ob die enthaltenen Informationen wirklich korrekt sind. Mittlerweile wissen wir, dass die Liste absolut Recht hatte und zumindest für die Jahre 2023 und 2024 jedes Gerät korrekt prognostiziert hat.

Es gibt daher wenig Grund, an den Angaben für das Jahr 2025 zu zweifeln. Natürlich kann sich eine Roadmap ändern und Google aus den Erfahrungen der Vorjahre kleinere Portfolio-Anpassungen vornehmen, aber grundsätzlich dürften die Angaben weiterhin zuverlässig sein. Da sich Googles Pixel-Portfolio zuletzt geändert hat und in mehrere Richtungen gewachsen ist, ist diese Liste mit Sicherheit nicht zusammengewürfelt, sondern stammt aus zuverlässiger Quelle.

Der Zeitstrahl der Liste endet 2025, sodass wir euch zumindest noch für das nächste Jahr einen Ausblick geben können, mit welchen Smartphones zu rechnen ist. Natürlich sind diese noch ein gutes Jahr entfernt, aber dennoch kann es vielleicht schon eine Entscheidungshilfe sein, ob ihr jetzt zu einem teuren Pixel 9 greifen oder doch eher auf ein Pixel 10 warten solltet. Denn für die kommende Generation rechnen wir mit größeren Änderungen – allein schon aufgrund von Googles Tensor-Sprung.









Pixel-Smartphones für 2025

Im Jahr 2025 soll die Pixel-Serie erneut erweitert werden und gleich vier (+1 / +2) Pixel 10 bringen: Zwei Standardmodelle, zwei Pro-Geräte sowie ein oder gar zwei Foldables. Allerdings hat man sich zwei Strategien zurechtgelegt, die von den Jahren 2023 (Pixel Fold) und 2024 (Pixel 9 Pro Fold) abhängig sein werden. Sollte man mit dem Foldable erfolgreich sein, könnte eines der beiden Standard-Pixel 10 ein Pixel 10 Flip werden – ein Foldable nach dem Vorbild des Samsung Galaxy Z Flip.

Auch für das Jahr 2025 wäre ein Pixel Fold geplant, wobei man dieses sicherlich wie in diesem Jahr in die Hauptserie integrieren und als Pro Fold auf den Markt bringen wird. Damals hieß es außerdem: Sollte man das Pixel 8a überspringen, stünde ein Pixel 9a auf dem Plan. Gibt es hingegen ein erfolgreiches Pixel 8a, wird es kein Pixel 9a geben. Wie wir alle wissen, hat es ein Pixel 8a gegeben, sodass ein Pixel 9a eigentlich nicht kommen sollte. Allerdings gab es vor wenigen Tagen einen Pixel 9a-Leak, den ich aber aufgrund meiner Argumente gegen ein Pixel 9a persönlich noch nicht für authentisch halte.

Was kommt noch?

Die Roadmap umfasst nur Smartphones, aber wenn wir schon bis in das Jahr 2025 hinein blicken, wird es natürlich auch viele weitere Geräte geben. Es ist damit zu rechnen, dass es im nächsten Jahr (oder vielleicht noch überraschend 2024?) eine neue Version des Pixel Tablet geben wird. Sollte es 2024 noch ein Pixel Tablet 2 geben, wäre für das kommende Jahr vielleicht das Pixel Tablet 3 in einer Standardversion und einer Pro-Version vorgesehen. Außerdem gilt eine Pixel Watch 4 nach der gerade erst erfolgten Portfolio-Erweiterung als ziemlich sicher. Neue Pixel Buds-Kopfhörer sind auch immer ein heißer Kandidat.

Aber auch der Einstieg in neue Märkte ist ein Thema. Bis 2025 könnte Google es wohl geschafft haben, die Augmented Reality-Brille Pixel Glass sowie die Bluetooth-Tracker Pixel Tag auf den Markt zu bringen. Für beide Produkte stehen die Chancen auf eine Vorstellung noch in diesem Jahr mittlerweile schlecht. Weitere Produktbereiche sind noch nicht bekannt, doch die Marke „Pixel“ hat sicherlich noch einiges an Potenzial im Wearable-Bereich.









Alle Pixel-Smartphones im Überblick:

Pixel 9a – Frühjahr 2025

– Pixel Flip – Alternatives Foldable, ähnlich zum Samsung Galaxy Z Flip

– Pixel Fold 2/3? – In Planung, abhängig vom Pixel Fold und Pixel 9 Pro Fold-Erfolg

– Pixel 10 – August 2025, nur wenn es kein Pixel Flip gibt

– Pixel 10 – August 2025

– Pixel 10 Pro – August 2025

– Pixel 10 Pro XL – August 2025

– Tensor G5 – SoC für Pixel 10’s und Pixel 10 Pro’s

Sollten tatsächlich all diese Geräte vorgestellt werden, hat Google für das kommende Jahr ein großes Portfolio an Smartphones, das langsam aber sicher an den Wildwuchs einiger anderer Smartphone-Hersteller erinnert. Sieben Smartphones, vier Smartwatches, eventuell zwei Tablets und wir haben das Dutzend schon voll. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Pixel-Linie weiter entwickelt.

