Pixel 9a: Ist das Googles neues Budget-Smartphone? Renderbilder zeigen Smartphone ohne Kameraleiste

Erst vor zwei Wochen hat Google die Pixel 9-Smartphones und noch nicht einmal alle Modelle auf den Markt gebracht, da sind die Leaker schon wieder vermeintlich einen Schritt weiter. Jetzt sind erste Renderbilder eines Pixel 9a aufgetaucht, hinter dem zwar noch ein großes Fragezeichen steht, die aber dennoch zumindest auf den ersten Blick für Begeisterung sorgen. Denn plötzlich verschwindet die Kameraleiste.



Das Timing könnte aus persönlicher Sicht hier im Blog kaum besser sein, denn gerade haben wir über das (un)mögliche Pixel 9a sowie das Design der Pixel-Kameraleiste berichtet, da legen die Leaker mit neuem Bildmaterial nach. Ein bisher unbekannter Twitter-Account hat erste Renderbilder eines angeblichen Pixel 9a veröffentlicht, die nicht nur aufgrund ihrer Existenz für eine doppelte Überraschung sorgen, sondern auch wegen ihres Inhalts.

Wir sehen ein Smartphone von der Rückseite, das völlig anders aussieht als die letzten Pixel-Generationen. Zwar sind die Kameras in der bekannten Weise nebeneinander angeordnet, doch das Gerät verzichtet auf die stark herausstehende Kameraleiste. Stattdessen passen sowohl die beiden Kameras als auch die LED plötzlich wieder vollständig in das Gehäuse, ohne nennenswert herauszustehen. Es gibt zwar gibt es eine kleine abgerundete Umrandung, die noch entfernt an ein Pixel erinnert, aber mehr als 1mm wird das wohl nicht sein.

Schaut euch einmal die folgenden Bilder an, die das neue Budget-Smartphone zeigen, das wir – wenn überhaupt – nicht vor Frühjahr 2025 erwarten. Es sind lediglich zwei Bilder, deren Herkunft von „some random facebook posts“ doch recht zweifelhaft ist. Dennoch soll es hier im Blog natürlich nicht unerwähnt bleiben.









Der Elefant im Raum ist natürlich die fehlende Kameraleiste. Sollten sich diese Bilder als echt erweisen, muss man sich fragen, wie ein solches Smartphone-Design zustande kommen kann. Denn was war das letzte gehobenere Smartphone, bei dem die Kameras nicht aus dem Gehäuse herausstehen und würde Google einen solchen Kamera-Rückschritt wirklich in die Pixel-Serie bringen? Oder ist das Smartphone besonders dick und hat daher auch einen hoffentlich besonders großen Akku? Und würde das zur Budget-Linie passen?

Oder hat Google, wie der Designer der Pixel-Kameraleiste angedeutet hat, eine große technische Innovation errungen, die die Kameras deutlich verkleinert? Und wenn ja, würde man so etwas wirklich in der a-Serie Premiere feiern lassen? Bis all das nicht beantwortet ist, und natürlich auch wegen der Argumente gegen das Pixel 9a, solltet ihr diesen Fotos nicht zu viel Vertrauen schenken.

