Google Chrome: Vertikale Tableiste kommt – ganz neue Browser-Oberfläche zeigt sich erstmals (Screenshots)

Die Oberfläche von Google Chrome wurde im Laufe der Zeit immer wieder modernisiert, hat sich seit dem ersten Release allerdings nicht grundlegend geändert. Jetzt zeigt sich eine interessante Neuerung, auf die einige Nutzer schon gewartet haben dürften: Mit einem versteckten Schalter soll es möglich sein, eine vertikale Tableiste am linken Rand zu aktivieren. Auf Screenshots zeigt es sich bereits.



Die Chrome-Oberfläche ist in ihrer Grundstruktur seit jeher unverändert und wurde wohl nicht ganz zu Unrecht von praktisch allen Browsern übernommen – dennoch scheinen damit nicht alle Nutzer glücklich sein. Einige Browser bieten mittlerweile die Möglichkeit, Tabs am linken Rand in vertikaler Position statt am oberen Rand zu positionieren, wobei Google Chrome bisher eine Ausnahme bildete. Das soll sich wohl schon bald ändern.

Jetzt sind einige Screenshots sowie Oberflächen-Videos aufgetaucht, die den Chrome-Browser mit vertikaler Tableiste zeigen. Dabei wandern alle Tabs in eine Seitenleiste am linken Rand und lassen die bekannte Leiste am oberen Rand verschwinden. Wenn man sich Desktopdisplays sowie modernes Webseiten-Design ansieht, ist das nachvollziehbar. Oftmals befindet sich Whitespace an den Seiten, sodass ein dadurch verkleinertes Browserfenster diesen Platz besser ausnutzt. Gleichzeitig wird am oberen Rand etwas mehr Platz geschaffen, um minimal weniger scrollen zu müssen.

Ich bin persönlich kein Fan davon, aber vermutlich wird der Chrome-Browser den Nutzern zukünftig die Wahl lassen und standardmäßig erst einmal bei der Position am oberen Displayrand bleiben. Der Testlauf ist bereits seit einiger Zeit aktiv und mit einer Reihe von internen Schaltern soll sich das wohl auch aktivieren lassen, allerdings waren bis auf den (meist vertrauenswürdigen) Verfasser des Tweets andere Nutzer weniger erfolgreich.

Ob und wann diese Änderung ausgerollt wird, bleibt abzuwarten. Wenn man bedenkt, dass das Chrome-Team gut zehn Jahre gebraucht hat, um die Chrome-Adressleiste unter Android an den unteren Rand zu verschieben, würde ich bei mir dieser doch deutlich größeren Änderung erst einmal keine großen Hoffnungen machen.

