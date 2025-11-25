Google Fotos: Neue Navigation in der Fotosammlung zeigt sich – setzt auf Stories-Karussell (Screenshots)

In der Android-App von Google Fotos wird schon seit längerer Zeit durch kleinere Veränderungen an der Navigation etwas aufgeräumt und jetzt steht der nächste Schritt vor der Tür. Die Schnellzugriffe in der Fotosammlung zeigen sich jetzt bei ersten Nutzern nicht mehr als grobe Ansammlung, sondern im Stories-Format inklusive Vorschau auf die enthaltenen Medien.



Google Fotos verfügt zwar über eine recht simple Organisation, die aber gerade unter Android nicht immer ganz so einfach nachzuvollziehen ist. So finden sich etwa die lokalen Ordner sowie die speziellen Ansammlungen für die Favoriten und den Papierkorb direkt über der Fotosammlung mit allen anderen Alben. Bisher wurden diese speziellen Bereiche in einem 2×2-Gitter gezeigt, so wie ihr das auf obigem Screenshot sehen könnt. Jetzt zeigt sich bei vielen Nutzern eine Änderung.

Man wechselt vom Gitter auf ein Karussell und lässt sich dabei direkt vom Stories-Format inspirieren, das auch in Google Fotos bekanntlich an mehreren Stellen vorkommt. Das Karussell enthält weiterhin die zuletzt verwendeten lokalen Ordner sowie den Papierkorb und das Archiv, zeigt diese aber deutlich auffälliger an. Im Hintergrund ist stets die letzte Aufnahme zu sehen, die Bezeichnung kann dadurch gar ein bisschen untergehen, und durch das schwebende Icon hebt es sich vom Rest der Galerien ab.

Ein Tap führt weiterhin an die gewohnte Stelle, sodass sich funktionell nichts ändert. Lediglich die Darstellung in der Fotosammlung soll wohl optimiert werden. Das neue Design zeigt sich in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern und könnte sich daher schon jetzt für alle Nutzer im Rollout befinden.

